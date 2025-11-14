Palma celebrará la Semna de la Infancia y la Adolescencia

El Ayuntamiento presentó ayer en PalmaActiva el programa de actividades para conmemorar la Semana de la Infancia y la Adolescencia 2025, que se celebrará del 17 al 22 de noviembre bajo el lema Palma us escolta, us veu, us celebra. El programa incluye más de 70 actividades distribuidas en diferentes espacios y barrios de Ciutat.

Durante el acto, la segunda teniente de alcalde y regidora de Educación, Lourdes Roca, destacó que esta semana «supone un espacio de encuentro para niños, adolescentes y familias, donde la cultura, la educación, el deporte y el arte se dan la mano para ofrecer propuestas que combinan el aprendizaje, la convivencia y la diversión».