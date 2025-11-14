Palma celebrará la Semna de la Infancia y la Adolescencia
El Ayuntamiento presentó ayer en PalmaActiva el programa de actividades para conmemorar la Semana de la Infancia y la Adolescencia 2025, que se celebrará del 17 al 22 de noviembre bajo el lema Palma us escolta, us veu, us celebra. El programa incluye más de 70 actividades distribuidas en diferentes espacios y barrios de Ciutat.
Durante el acto, la segunda teniente de alcalde y regidora de Educación, Lourdes Roca, destacó que esta semana «supone un espacio de encuentro para niños, adolescentes y familias, donde la cultura, la educación, el deporte y el arte se dan la mano para ofrecer propuestas que combinan el aprendizaje, la convivencia y la diversión».
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
- Los dos nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma empezarán a multar 'en unas semanas