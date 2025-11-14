Més per Palma denuncia que el recinto ferial debía construirse en un solar cedido por el promotor de Son Güells

Més per Palma denunció ayer que la construcción del recinto ferial estaba prevista en una parte del solar de Son Güells en el que se levantarán 3.096 viviendas y que el promotor tenía que ceder al Ayuntamiento. En este sentido, la decisión de construirlo en una parcela municipal de Son LLàtzer "supone un regalo más al sector inmobiliario", criticó la portavoz de esta formación, Neus Truyol.

"La propuesta del PP de hacer el recinto ferial entre el hospital de Son Llàtzer y el futuro instituto de Son Ferriol es una muy mala decisión. Nosotros apostábamos porque estuviese en Son Güells, en el distrito de innovación. De hecho, así estaba previsto en el Plan General. Pero ahora el PP quiere hacerlo en Son Llàtzer. ¿No harán el aparcamiento? ¿Quitarán espacio al Instituto que lleva más de 30 años esperando?", se preguntó Truyol. "Además, con esta ubicación tendrán que cambiar la normativa urbanística. El PP siempre con el urbanismo a la carta y sin estudios de movilidad por los caprichos del alcalde", añadió la regidora.

En suelo destinado al recinto ferial está en la parte inferior de la parcela de Son Güells, en el mapa de color azul. / DM

Los terrenos que los impulsores de Son Güells debía ceder al Ayuntamiento de Palma tienen una superficie de 28.679 metros cuadrados. "Por tanto, son 28.679 metros cuadrados regalados a los promotores privados para construir viviendas a precios que las familias de Palma no podrán pagar", destacó Truyol.

Por la Ley de Capitalidad y el volumen de población que hay en Palma, la ciudad tiene la obligación de tener un recinto ferial. Por este motivo el Plan General reservaba un espacio para esta infraestrucutra, y se eligió una parte que queda en el extremo sur del urbanizable de Son Güells. Se trata de un suelo privado, pero el promotor tenía que cederlo al Consistorio cuando se decidiera llevar a cabo la infraestructura.

Truyol lamentó que el equipo de gobierno municipal ha eximido a los responsables del desarrollo de Son Güells de ese requisito. "Esto les supondrá mayores beneficios económicos porque les libera de ceder este suelo y así podrán hacer más viviendas y aumentar su negocio. Por contra, el Ayuntamiento ha decidido construir el recinto ferial en Son LLàtzer, hipotecando un suelo público en el que podría haberse levantado un equipamiento público. Es un regalo más del PP al sector inmobiliario", subrayó la regidora.

Una ubicación "totalmente inapropiada"

La portavoz de Més per Palma consideró que la ubicación de la futura instalación en Son Llàtzer "es totalmente inapropiada" porque "al recinto ferial hay que poder llegar a pie o con buenas conexiones de transporte público o bicicleta, y este no es el caso". En este sentido, lamentó que "todo el mundo tendrá que ir en coche porque estas zonas están totalmente fuera de la ciudad". En cambio, señaló que en Son Güells habría estado "mucho más integrado" en la ciudad.

En todo caso, Truyol señaló que en estos momentos una instalación de estas características no es necesario. "El alcalde de Palma está eligiendo proyectos de inversiones millonarias enfocadas a la atracción turística y cero inversión en vivienda o mejoras del transporte público. Un ejemplo más de que trabaja por el negocio y no por la gente que vive aquí", indicó.