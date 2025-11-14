Impulsan una plataforma de descuentos en aparcamientos
La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) ha puesto en marcha una nueva plataforma digital destinada a que empresas, comercios y autónomos puedan ofrecer descuentos y estancias bonificadas a sus clientes en los aparcamientos municipales de Palma.
Esta nueva herramienta sustituye el antiguo sistema de vales en papel, que requería trámites presenciales en las oficinas. El nuevo sistema, accesible desde cualquier navegador web, permite adquirir lotes de tiques electrónicos para ofrecer a los clientes estancias bonificadas de media, una o dos horas en los aparcamientos de la red municipal.
Los tiques se podrán adquirir en paquetes de 50 unidades, el precio de las cuales varía según si el aparcamiento es céntrico o periférico.
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
- Los dos nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma empezarán a multar 'en unas semanas