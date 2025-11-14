Impulsan una plataforma de descuentos en aparcamientos

La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) ha puesto en marcha una nueva plataforma digital destinada a que empresas, comercios y autónomos puedan ofrecer descuentos y estancias bonificadas a sus clientes en los aparcamientos municipales de Palma.

Esta nueva herramienta sustituye el antiguo sistema de vales en papel, que requería trámites presenciales en las oficinas. El nuevo sistema, accesible desde cualquier navegador web, permite adquirir lotes de tiques electrónicos para ofrecer a los clientes estancias bonificadas de media, una o dos horas en los aparcamientos de la red municipal.

Los tiques se podrán adquirir en paquetes de 50 unidades, el precio de las cuales varía según si el aparcamiento es céntrico o periférico.