Finaliza la rehabilitación de la fachada y la cubierta de la antigua Casa de Socorro de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha concluido la rehabilitación de la fachada y la cubierta del histórico edificio conocido como la Casa de Socorro, situado en la plaza de Santa Eulàlia. Los trabajos, que han contado con un presupuesto de 205.926 euros, han consistido en la limpieza y rehabilitación de la fachada, así como el cambio de cubierta de esta parte del edificio.

Cabe recordar que el ámbito que ha sido objeto de rehabilitación está formado por bloques de marés y cuenta con detalles ornamentales en los huecos y niveles de planta, además de elementos singulares como bajantes, vistas de pluviales y cerrajerías de fachada.

Detalle de un escudo de la fachada. / Cort

El precedente de Cadena

Esta intervención, que ha ejecutado el servicio de Edificios Municipales del departamento de Infraestructuras, da continuidad a la renovación ejecutada en la fachada del edificio Cadena, anexo al actual, reforzando la coherencia estética y patrimonial del entorno.

"Con estas actuaciones, el Consistorio refuerza su compromiso con la conservación de los edificios municipales y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad", ha destacado Cort en una nota de prensa.