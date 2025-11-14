Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finaliza la rehabilitación de la fachada y la cubierta de la antigua Casa de Socorro de Palma

Esta intervención en el edificio de la plaza Santa Eulàlia ha supuesto una inversión cercana a los 206.000 euros

Aspecto de la fachada de la Casa de Socorro rehabilitada.

Aspecto de la fachada de la Casa de Socorro rehabilitada. / Cort

Redacción Palma

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha concluido la rehabilitación de la fachada y la cubierta del histórico edificio conocido como la Casa de Socorro, situado en la plaza de Santa Eulàlia. Los trabajos, que han contado con un presupuesto de 205.926 euros, han consistido en la limpieza y rehabilitación de la fachada, así como el cambio de cubierta de esta parte del edificio.

Cabe recordar que el ámbito que ha sido objeto de rehabilitación está formado por bloques de marés y cuenta con detalles ornamentales en los huecos y niveles de planta, además de elementos singulares como bajantes, vistas de pluviales y cerrajerías de fachada.

Detalle de un escudo de la fachada.

Detalle de un escudo de la fachada. / Cort

El precedente de Cadena

Esta intervención, que ha ejecutado el servicio de Edificios Municipales del departamento de Infraestructuras, da continuidad a la renovación ejecutada en la fachada del edificio Cadena, anexo al actual, reforzando la coherencia estética y patrimonial del entorno.

Noticias relacionadas y más

"Con estas actuaciones, el Consistorio refuerza su compromiso con la conservación de los edificios municipales y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad", ha destacado Cort en una nota de prensa.

TEMAS

  1. Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
  2. El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
  3. Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
  4. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
  5. Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
  6. El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
  7. El ministro Óscar Puente inaugura el nuevo Paseo Marítimo de Palma y lo define como 'una transformación ganadora
  8. El 'Christmas Market' de sa Feixina se hará sin música ambiental y con horario reducido

Cort aprueba una subida de dos a tres euros del billete sencillo de la EMT de Palma para 2026

Cort aprueba una subida de dos a tres euros del billete sencillo de la EMT de Palma para 2026

Finaliza la rehabilitación de la fachada y la cubierta de la antigua Casa de Socorro de Palma

Finaliza la rehabilitación de la fachada y la cubierta de la antigua Casa de Socorro de Palma

Las mejores tortillas de patata de Palma: una ruta para saborearlas todas

Las mejores tortillas de patata de Palma: una ruta para saborearlas todas

El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por "riesgo de caída"

El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por "riesgo de caída"

Palma celebrará la Semna de la Infancia y la Adolescencia

Impulsan una plataforma de descuentos en aparcamientos

Més per Palma denuncia que el recinto ferial debía construirse en un solar cedido por el promotor de Son Güells

Més per Palma denuncia que el recinto ferial debía construirse en un solar cedido por el promotor de Son Güells

PP y Vox dan vuelo a los presupuestos de Palma presumiendo de complicidad

PP y Vox dan vuelo a los presupuestos de Palma presumiendo de complicidad
Tracking Pixel Contents