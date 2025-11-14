Cort quiere subir de dos a tres euros el billete sencillo de la EMT de Palma para 2026

El Ayuntamiento de Palma quiere subir la tarifa del billete sencillo de la EMT a partir de 2026 de los dos euros actuales a tres. Es decir, un 50% más caro. Esta es la propuesta que la empresa pública llevará al consejo de administración que se celebrará este viernes.

En todo caso, el transporte público en toda Mallorca seguirá siendo gratuito el año que viene, por lo que esta subida afectará a quien no tenga tarjeta ciudadana o la nueva Tarjeta Única que entrará en vigor en marzo y que permitirá viajar con un solo título en toda la red de transporte público de la isla: tren, metro, autobuses interurbanos (TIB) y autobuses urbanos de Palma (EMT).

En este sentido, la empresa argumenta que esta integración tarifaria "implicará una ampliación de la oferta y, en consecuencia, de los costes operativos de la EMT".

La EMT justifica la subida del billete sencillo en "el incremento acumulado de los costes de explotación del servicio desde el ejercicio 2019 hasta la previsión para 2025 asciende a un 43,36%". También indica que "el precio ordinario del billete sencillo no ha experimentado ninguna modificación desde su última revisión, aprobada en febrero de 2020, manteniéndose por tanto inalterado durante un periodo prolongado pese al notable aumento de los costes operativos".

Un servicio "estructuralmente deficitario"

De este modo, pone de manifiesto "la necesidad de adecuar las tarifas a la evolución real de los costes del servicio, con el fin de garantizar una cobertura financiera suficiente y una gestión sostenible de esta prestación patrimonial de carácter público no tributario". En este sentido, la EMT indica que el servicio tiene "un alto coste de explotación y es estructuralmente deficitario".

En todo caso, señala que se mantienen las bonificaciones y descuentos para estudiantes, pensionistas o colectivos vulnerables que no tengan la tarjeta ciudadana.