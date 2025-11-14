Cort niega que tuviera la obligación de ubicar el futuro Recinto Ferial de Palma en Son Güells

El Ayuntamiento de Palma ha salido al paso de las acusaciones de Més per Palma y ha negado que en el Plan General hubiese alguna disposición que obligara a ubicar el futuro Recinto Ferial en el solar de Son Güells en el que se levantarán 3.097 viviendas.

"Esta parcela figura en el planeamiento como un sistema general de equipamiento comunitario sociocultural con una superficie de 21.000 metros cuadrados, pero en ningún caso se determina que deba acoger obligatoriamente un recinto ferial. Por tanto, se mantiene el uso sociocultural de esa parcela, que forma parte del PRE de Son Güells", sostiene el Consistorio.

"Respecto al futuro Recinto Ferial, el equipo de gobierno ha decidido ubicarlo en un solar municipal de Son Ferriol, ya que ofrece una solución mucho más adecuada y permite desarrollar un equipamiento a la altura de las necesidades presentes y futuras de Palma", ha subrayado Cort.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, aseguró el jueves que los promotores del urbanizable de Son Güells tenían la obligación de ceder al Consistorio un suelo para levantar allí la futura infraestructura. De este modo, a juicio de la regidora la elección de una parcela municipal en Son Llàtzer "supone un regalo más al sector inmobiliario".

"Un Recinto Ferial de mayor escala y más moderno"

Cort defiende que la localización elegida, junto al hospital de Son Llàtzer y el futuro instituto de Son Ferriol, "cuenta con una excelente conectividad con la red viaria, el puerto y el aeropuerto, y se verá reforzado por la futura parada del tren Palma–Llucmajor, convirtiendo el recinto en un nodo logístico y de actividad clave para el posicionamiento de Palma como capital mediterránea de la innovación, la cultura y los eventos".

Finalmente, destaca que el solar de Son Ferriol "dispone de más de 41.000 metros cuadrados, lo que duplica la superficie útil respecto a la parcela de Son Güells" y por tanto "permite proyectar un Recinto Ferial de mayor escala, más moderno y con capacidad para atraer eventos de referencia".