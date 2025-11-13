PP y Vox dan vuelo a los presupuestos de Palma presumiendo de complicidad

El PP y Vox han dado vuelo a los presupuestos de Palma para 2026 en una comisión en la que han exhibido una total sintonía y en la que han rechazado las decenas de enmiendas presentadas por el PSOE, Més per Palma y Podemos. Las intervenciones de los regidores, que tendrán continuidad en el pleno extraordinario de la próxima semana en el que las cuentas se aprobarán definitivamente, han vuelto a evidenciar una enorme distancia entre izquierda y derecha.

En cambio, dentro de la derecha reina la harmonía. El PP, por boca de Mercedes Celeste ha reiterado su agradecimiento a Vox por su complicidad con unos presupuestos que llevan la firma de los dos partidos. "No es un proyecto del PP y Vox, si no de 17 regidores que quieren lo mejor para Palma. Tiene el apoyo de dos grupos municipales, uno de ellos con una gran voluntad política de participación. Enhorabuena y gracias", ha subrayado la regidora de Hacienda.

"Apoyamos unos presupuestos que van en la buena dirección para reactivar muchos problemas que nos encontramos en 2023. Haremos cosas que ustedes no hicieron, y solo repiten mensajes ideológicos que no aportan nada", ha manifestado Fulgencio Coll, portavoz de Voz, criticando de paso a la izquierda.

La complicidad de las dos formaciones en Cort, donde apenas se abren fisuras, contrasta con las disputas que mantienen con asiduidad en el Parlament.

Los tres partidos de izquierdas habían presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Además, el PSOE presentó cien enmiendas parciales, Més per Palma otras setenta y Podemos varias más. Muchas coincidentes en el fondo contra unas cuentas que, consideran, "olvidan" la emergencia habitacional y "fomentan el negocio inmobiliario". Todas ellas han sido rechazadas por las dos derechas.

Tal es el respaldo de Vox a estos presupuestos que Vox no ha presentado ninguna enmienda. Incluso el PP se ha 'autoenmendado' varias partidas por errores o cuestiones técnicas.

Lucía Muñoz, portavoz de Podemos Palma, ha lamentado que los presupuestos "no resolverán los problemas de los ciudadanos para acceder a una vivienda digna y consolidan Palma como un parque temático para turistas". Del mismo modo, ha señalado que "ignoran la crisis climática que vive la ciudad, con olas de calor extremas y riesgos de inundaciones".

El partido 'morado' proponía un supermercado público o la expropiación de viviendas vacías de grandes tenedores, iniciativas que, como todas las de la izquierda, han sido rechazadas por el PP y Vox.

Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha lamentado que las cuentas "perpetúan el colapso turístico, la crisis climática y la emergencia habitacional", problemas "que necesitan soluciones valientes". En cambio, ha cuestionado la regidora, el equipo de gobierno "se dedica a inflar diferentes partidas con proyectos que sabemos que no se ejecutarán porque son una mentira, un simple disfraz que esconde una incapacidad absoluta".

Truyol ha enfadado a Celeste cuando ha señalado que la rebaja de la plusvalía "facilitará el fraude" y cuando ha criticado que el proyectado el Centro de Control Demográfico y Turístico de la ciudad "es propio del nazismo y el fascismo".

En su turno de intervención, la regidora de Hacienda ha respondido a Truyol que "nos puede acusar de feos, tontos o bajos, pero no de facilitar el fraude ni de que somos nazis". La regidora de Hacienda, visiblemente molesta, ha acusado a la regidora de Més de "enfangarse", y ha argumentado que un Centro de Control Demográfico y Turístico aportará datos objetivos sobre el crecimiento demográfico que vive Palma. "Si usted hubiese tenido nociones de cómo iba a evolucionar la ciudad, no hubiese hecho el desastre de Plan General que hizo y que todos los ciudadanos sufrirán", ha indicado en alusión a la etapa de Truyol como regidora de Urbanismo la pasada legislatura.

El portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha criticado que los presupuestos "son una clara demostración del fracaso del gobierno municipal, incapaz de poner sobre la mesa las soluciones que necesita la ciudad". En cambio, ha señalado el socialista, "lo que vemos son anuncios del alcalde, dibujan proyectos que nadie reclama y dan soluciones a problemas que no existen como el recinto ferial".

Ducrós ha puesto el foco en la vivienda, "una emergencia que sufre mucha gente y pese a ello Palma es de las ciudades que menos invierte en esta materia". En este sentido, ha aventurado que "no se va a construir ninguna vivienda en este mandato", y se ha preguntado si "es un fracaso o la voluntad deliberada del equipo de gobierno para beneficiar a determinados sectores".

Asimismo, ha señalado al PP que "sus megaproyectos son lamentables y con el recinto ferial se van a meter en líos como ya hicieron con el Palma Arena o la ópera de Matas".

Celeste: "Sueltan soflamas políticas"

Coll ha dedicado su intervención para criticar "la ineficacia" de la izquierda cuando gobernó el Ayuntamiento las dos últimas legislaturas. "Tienen muy difícil hablar de vivienda cuando ustedes no hicieron nada", ha esgrimido. El líder de Vox ha defendido que los presupuestos "sí tienen apoyo social, sus votos y los nuestros", ha dicho en referencia al respaldo del PP y de su propio partido.

Ha señalado que con la izquierda en Cort "Palma era la ciudad más sucia de España" aunque ha concedido que este mandato "se debería limpiar más y estoy convencido de que se seguirá mejorando".

Finalmente Celeste ha acusado a los partidos de izquierdas de utilizar sus enmiendas a los presupuestos "para soltar soflamas políticas y vender humo, que es lo único que hicieron en ocho años". En este sentido, ha indicado que "Més per Palma tuvo dos años un alcalde [en referencia a Antoni Noguera] y la señora de Podemos parece que ha bajado de la luna, pero cuando usted estaba en Madrid aprobaron una ley de vivienda que fomenta la inquiocupación".

La regidora de Hacienda ha criticado a la izquierda que "quieren volver a la Palma en blanco y negro, pero los ciudadanos han dicho que no".