El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por "riesgo de caída"

El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombras que quedan en la plaza Llorenç Villalonga, en torno a una docena. Técnicos municipales informaron ayer en la Mesa Palma Verde de que próximamemente se procederá a la eliminación de estos árboles con el argumento de que están enfermos y presentan riesgo de caída de ramas. En este sentido, el Consistorio justifica que prevalece la seguridad de los peatones por encima de la supervivencia de unos ejemplares que llevan 80 años dando sombra a la plaza.

Es el mismo argumento que el área de Infraestructuras ya ofreció hace un año y medio, cuando taló cinco Bellasombras pese a las protestas vecinales y de la Asociación Balear del Árbol (ABA). Esta entidad, representada en la Mesa Palma Verde, informó ayer a la asociación de vecinos de la Calatrava y lanzó la voz de alarma sobre esta nueva decisión de Cort.

"Hemos pedido una reunión con la regidora de Infraestructuras [Belén Soto]. Son árboles especiales que llevan muchos años dando carácter a la plaza y merecen otra solución que la tala. Ya sabemos que requieren de unos ciudados y una atención específica, y seguro que en el Ayuntamiento hay falta de medios. Pero es indignante que siempre opten por el mismo camino, la tala, sin valorar otras alternativas", manifestó Edita Navarro, presidenta de la asociación de vecinos de la Calatrava.

Los vecinos no tienen información sobre qué día se llevará a cabo esta intervención, pero Navarro expresó su confianza en que antes sean informados.

Un experto consultado por este periódico también lamentó la decisión del Ayuntamiento de talar todos los Bellasombras que quedan en la plaza. "Si hay riesgo de caída de ramas hay otras soluciones. Por ejemplo, ampliar la jardinera hasta que ocupe todo el radio de la copa del árbol y evitar que los peatones pasen por debajo", indica.

Este experto señala además que, por su longevidad y valores ecosistémicos, los ejemplares de Bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga "son irremplazables".

Cort, por su parte, aseguró que los ejemplares presentan "riesgo de caída" y señaló que técnicos de Parques y Jardines "están finalizando los informes que avalan esta actuación, fundamentados en criterios de seguridad y prevención de riesgos para la ciudadanía". Asimismo, recordó que el año pasado "ya retiró algún ejemplar de Bellasombra motivado por numerosos incidentes de fractura de ramas y por la regresión natural de sus copas debido al paso del tiempo".

"Se han vuelto a producir roturas de ramas"

ABA había logrado que un juzgado paralizada la tala de cinco ejemplares. Sin embargo, dos meses después avaló la intervención del Ayuntamiento concediendo que "hay peligro para la vida y la integridad de personas y animales". Posteriormente el Consistorio eliminó un sexto ejemplar.

El área de Infraestructuras justifica la nueva intervención en que "en los últimos temporales se han vuelto a producir roturas de ramas, algunas de tamaño considerable, lo que confirma la situación de riesgo que supone mantener estos ejemplares en su estado actual -un riesgo que también está presente cuando ya no hay temporal, porque queda afectada la estructura-".

Y concluyó: "Cada vez que se emiten alertas meteorológicas, el Ayuntamiento debe proceder al balizamiento preventivo de la zona como medida de seguridad temporal. Sin embargo, la única manera de eliminar completamente el riesgo para las personas es la sustitución de todo el arbolado afectado".