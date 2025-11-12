El recinto ferial de Palma abrirá sus puertas en 2029 con un aforo para ocho mil personas y diez mil metros cuadrados de exposiciones
El estudio de Barcelona Vivas Arquitectos firma la propuesta ganadora que diseñará la instalación
Las obras arrancarán en 2027 y el presupuesto total ascenderá a casi 40 millones de euros
Las obras para la construcción del recinto ferial de Palma arrancarán en 2027 y abrirá sus puertas en 2029. La propuesta ganadora en el concurso de ideas convocado para dar forma a este espacio ha sido la de Vivas Arquitectos, un estudio de Barcelona que ha sido el favorito de un jurado compuesto por arquitectos, ingenieros y técnicos municipales en una fase final en la que se valoraron 23 propuestas.
El Ayuntamiento de Palma considera que esta futura instalación cubrirá un déficit histórico de Palma. "Somos la única capital de provincia que no tiene un recinto ferial", ha subrayado el alcalde Jaime Martínez este miércoles durante la presentación de la propuesta ganadora. La obra civil costará 33 millones de euros, a los que habrá que sumar otros seis millones de equipamientos globales.
El futuro equipamiento contará con una superficie construida de unos 20.000 metros cuadrados, de los que unos diez mil se destinarán a espacios expositivos. En global el espacio ocupará 41.000 metros cuadrados. "El jurado ha valorado la sencillez y contundencia de la propuesta de Vivas Arquitectos, que presenta una claridad absoluta en cuanto a circulaciones, accesos y jerarquia de los espacios", ha manifestado Martínez, que ha presidido el jurado.
"La construcción no resta protagonismo a las exposiciones que albergará. Y se vertebrará en torno a un gran patio", ha añadido en referncia a una instalación que se construirá en un solar junto al hospital de Son Llàtzer y el futuro IES Son Ferriol.
Albergará varias ferias y exposiciones de manera simultánea
Con un aforo para ocho mil personas, contará con hasta tres espacios diferenciados para albergar varias ferias y exposiciones de manera simultánea. También habrá oficinas y locales de restauración. En el exterior se habilitarán hasta 700 plazas de aparcamiento.
Del mismo modo, estará conectado con la futura estación del tren que lo conectará con el aeropuerto y la ciudad.
