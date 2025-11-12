ORA 2026 en Palma: trámites para renovar la zona azul en la que desaparecen las pegatinas

El Ayuntamiento de Palma ha publicado el decreto que regula la renovación del distintivo de residente en zonas ORA para 2026. La gran novedad: desaparecen las pegatinas que hasta ahora se exhibían en el parabrisas de los vehículos y se sustituyen por un sistema virtual. Estas son las fechas, requisitos, trámites y precio de la tasa para quienes deben renovar sus distintivos (ahora virtuales).

Calendario:

Plazo de renovación : del 25 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026

: del al Validez actual prorrogada: los distintivos de 2025 siguen válidos hasta que acabe el plazo de renovación y, si corresponde, hasta el decimosexto día hábil a partir del pago.

Qué cambia en 2026: adiós a la pegatina

No habrá distintivo físico: pasa a ser virtual, asociado a la matrícula del vehículo. Los controladores de la ORA dispondrán de un sistema para verificar si el conductor está autorizado a aparcar en la zona azul.

Requisitos principales

Estar empadronado en una zona ORA y que el domicilio del vehículo coincida con el del residente.

en una zona ORA y que con el del residente. No tener deudas en ejecución con el Ayuntamiento (ATIB) .

. Documentación: si se hace el trámite presencial y ha cambiado algo respecto a 2025 (DNI/NIE/pasaporte, permiso de conducir, permiso de circulación, domicilio o vehículo), hay que llevar los originales actualizados. Si no ha cambiado nada y se hace el proceso sin incidencias, no es necesario presentar nueva documentación.

Precio y formas de pago

Tasa : 24 euros. Se mantiene igual que en 2025.

: Cómo pagar: tarjeta o documento de autoliquidación del Ayuntamiento. No se admite efectivo.

Dónde y cómo tramitarlo

Opción 1 — Renovación SIN incidencias (el caso más común)

Si se recibe el aviso en el domicilio sin mencionar incidencias solo se debe pagar la tasa:

Puede hacerse online en renovacioora.palma.cat (trámite completo y más ágil). O puede hacerse de manera presencial en la Oficina de SMAP, sin cita previa: c/ Sant Joan de la Salle, 6, L–V 9:00–19:30 y S 9:00–14:00 (971 214 646).

Importante: el pago de la tasa equivale a presentar la solicitud de renovación el mismo día del pago.

Opción 2 — Renovación CON incidencias (cambios o anomalías)

Debe usarse esta vía si: ha cambiado su documentación, caducó, ha habido cambios de domicilio dentro de zona ORA, cambio de vehículo o hay deudas en ejecución con la Agencia Tributaria. En el aviso se indicarán las incidencias y cómo corregirlas.

Trámite online en renovacioora.palma.cat o Atención presencial en la Oficina ORA (edificio de la Policía Local, Av. de Sant Ferran, dentro de la OAC), L–V 8:30–13:30, del 25/11/2025 al 31/01/2026.

Con cita previa obligatoria en palma.cat o mobipalma.mobi o en el 971 225 571 .

en o o en el . Hay que llevar la documentación actualizada

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no renuevo dentro de plazo?

Decae la prórroga del 2025 y el conductor se expone a sanciones al estacionar en ORA sin la autorización vigente (ahora virtual).

¿Cómo sabrán los controladores que soy residente autorizado si no llevo pegatina?

Mediante verificación digital por matrícula: el sistema es virtual y no requiere exhibir documento alguno en el vehículo.

¿Y si tengo dudas o un problema con el trámite?

Contacto de incidencias y consultas: oraacire@palma.cat y 971 225 522.