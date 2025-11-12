Los futuros equipamientos del Lluís Sitjar tendrán alturas máximas de ocho y quince metros

El proyecto del Ayuntamiento de Palma para el solar en el que se levantaba el Lluís Sitjar ha salido a exposición pública y las personas interesadas y posibles afectados por el futuro desarrollo tienen treinta días para presentar alegaciones. Es el último trámite antes de que el área de Urbanismo convoque un concurso de ideas que dé forma y contenido a su proyecto, que incluirá un pabellón deportivo, un equipamiento asistencial (o cultural) y un aparcamiento en superficie que sumará 131 plazas.

En los márgenes del solar, en paralelo a la plaza Barcelona y a la calle Ramon Picó i Campanar, se levantarán el pabellón deportivo y el centro asistencial. En el centro de la parcela habrá una zona verde de algo más de once mil metros cuadrados. "Se prevé una altura máxima de ocho metros en dos plantas sobre rasante en los terrenos colindantes con la plaza Barcelona. Y una altura máxima de quince metros en cuatro plantas sobre rasante para el edificio de equipamiento colindante con la calle Ramon Picó i Campamar", detalla la memoria disponible en el BOIB.

"En las edificaciones se favorecerán las cubiertas, fachadas y medianeras vistas vegetales exceptuando que sea incompatible por su protección u otros motivos justificados. Las edificaciones incluidas en los ámbitos de intervención de la infraestructura verde esta medida será prioritaria, y se podrán establecer medidas de fomento para su implementación", añade el texto.

Una residencia o servicios socioculturales

Además del uso deportivo y el futuro pabellón previsto, se incorporarán también nuevos usos asistenciales, "respondiendo así al déficit de equipamientos de este tipo detectado en la zona", manifestó en su día el regidor de Vivienda y Urbanismo, Óscar Fidalgo. El concejal aclaró asimismo que dentro de la categoría 'asistencial' cabe un centro de día, una residencia para personas mayores o servicios socioculturales.

Cabe recordar que el Consistorio había adquirido hasta la fecha el 88% de los títulos de propiedad de estos terrenos (589 de los 666 existentes) a los antiguos copropietarios del estadio en el que jugó el Real Mallorca.