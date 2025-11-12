Emaya elimina las pintadas con simbología nazi aparecidas en Gènova
El Ayuntamiento actúa tras la denuncia de Podemos y limpia el muro junto a la calle Saridakis
Emaya ha eliminado las pintadas con simbología neonazi aparecidas en la zona de las curvas de Gènova, a la altura de la calle Saridakis. Esta actuación se ha producido menos de una semana después de que Podemos Palma denunciara públicamente este acto de vandalismo y reclamara su retirada inmediata.
Operarios de la empresa pública han limpiado la pared afectada y la han repintado. Ha sido una rápida intervención teniendo en cuenta que, además de vandalizar un espacio público, las pintadas transmitían mensajes de odio y apología del nazismo.
El pasado viernes, Podemos Palma alertó de la aparición de referencias numéricas y siglas supremacistas como "14", "88", "SS", además de una esvástica y las letras "AH", e instó al Ayuntamiento de Palma a retirarlas "de inmediato" por su carácter "cargado de odio, violencia y apología del nazismo". La formación morada enmarcó estos hechos en un clima de mayor presencia de propaganda ultraderechista en la ciudad y recordó la reciente detección de pegatinas del grupo Identitas en las inmediaciones de varios centros educativos.
Podemos : "Tolerancia cero frente a esta simbología"
"La tolerancia frente a esta simbología debe ser cero", advirtió entonces la regidora Lucía Muñoz, que denunció que Palma "no puede convertirse en un tablero donde grupos extremistas campen a sus anchas difundiendo mensajes que atentan contra la dignidad humana".
