Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emaya elimina las pintadas con simbología nazi aparecidas en Gènova

El Ayuntamiento actúa tras la denuncia de Podemos y limpia el muro junto a la calle Saridakis

La pintada y la pared ya limpia

La pintada y la pared ya limpia / Cort

Redacción Palma

Palma

Emaya ha eliminado las pintadas con simbología neonazi aparecidas en la zona de las curvas de Gènova, a la altura de la calle Saridakis. Esta actuación se ha producido menos de una semana después de que Podemos Palma denunciara públicamente este acto de vandalismo y reclamara su retirada inmediata.

Operarios de la empresa pública han limpiado la pared afectada y la han repintado. Ha sido una rápida intervención teniendo en cuenta que, además de vandalizar un espacio público, las pintadas transmitían mensajes de odio y apología del nazismo.

Podemos denunció la aparición de las pintadas el viernes.

Podemos denunció la aparición de las pintadas el viernes. / Cort

El pasado viernes, Podemos Palma alertó de la aparición de referencias numéricas y siglas supremacistas como "14", "88", "SS", además de una esvástica y las letras "AH", e instó al Ayuntamiento de Palma a retirarlas "de inmediato" por su carácter "cargado de odio, violencia y apología del nazismo". La formación morada enmarcó estos hechos en un clima de mayor presencia de propaganda ultraderechista en la ciudad y recordó la reciente detección de pegatinas del grupo Identitas en las inmediaciones de varios centros educativos.

Noticias relacionadas y más

Podemos : "Tolerancia cero frente a esta simbología"

"La tolerancia frente a esta simbología debe ser cero", advirtió entonces la regidora Lucía Muñoz, que denunció que Palma "no puede convertirse en un tablero donde grupos extremistas campen a sus anchas difundiendo mensajes que atentan contra la dignidad humana".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
  2. Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
  3. Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
  4. El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
  5. Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
  6. Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
  7. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
  8. Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»

Emaya elimina las pintadas con simbología nazi aparecidas en Gènova

Emaya elimina las pintadas con simbología nazi aparecidas en Gènova

Todo lo que se sabe del encendido de las luces de Navidad 2025 de Palma

Todo lo que se sabe del encendido de las luces de Navidad 2025 de Palma

ORA 2026 en Palma: trámites para renovar la zona azul en la que desaparecen las pegatinas

ORA 2026 en Palma: trámites para renovar la zona azul en la que desaparecen las pegatinas

Así ha sido la Festa de la Llum 2025: la Catedral de Mallorca brilla en los ojos del pequeño Martí

Así ha sido la Festa de la Llum 2025: la Catedral de Mallorca brilla en los ojos del pequeño Martí

Arranca la instalación del mercado navideño de sa Feixina pese a las quejas vecinales

Arranca la instalación del mercado navideño de sa Feixina pese a las quejas vecinales

Le quitan el Club Náutico a usted

Le quitan el Club Náutico a usted

Los futuros equipamientos del Lluís Sitjar tendrán alturas máximas de ocho y quince metros

Los futuros equipamientos del Lluís Sitjar tendrán alturas máximas de ocho y quince metros

Un promotor planea construir viviendas en el solar del antiguo Bar Sagrera de Palma

Un promotor planea construir viviendas en el solar del antiguo Bar Sagrera de Palma
Tracking Pixel Contents