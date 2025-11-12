Critican que la Policía Local haya "bloqueado" el acceso a sa Feixina, donde se está instalando el mercado navideño

La asociación Barri Cívic de Santa Catalina y es Jonquet ha criticado este miércoles que la Policía Local ha cerrado los accesos peatonales al parque de sa Feixina, donde el martes empezó la instalación del cuestionado mercado de Navidad de estilo nórdico.

"Queda claro que lo que menos importa son los residentes. Ninguna manía a la hora de bloquear los accesos peatonales", han criticado estos representantes vecinales en sus redes sociales.

Hace dos semanas Barri Cívic criticó un evento "ambicioso, masivo y de larga duración" que tendrá "una fuerte repercusión" en la vida diaria del vecindario, todavía afectado por "la neofesta de la Mare de Déu de la Salut". El nuevo mercado navideño se prolongará entre el 21 de noviembre y el 7 de enero e implicará "entre 10 y 12 horas diarias de música durante 45 días". Es decir, "unas 520 horas" de música. "¿Se imaginan tener que escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días seguidos? ¡No habrá quien lo aguante!", lamentaron los vecinos.

El martes los operarios empezaron a montar las casetas del mercado de Navidad de sa Feixina. / Manu Mielniezuk

Las patronales agradecen "la sensibilidad" de Cort con un grupo de feriantes

Los organizadores de este mercado son las patronales del comercio local Afedeco y Pimeco, que recuerdan que el evento de sa Feixina formará parte de 'Palma, tot un centre de diversió', en la que varios emplazamientos del centro de la ciudad acogerán casetas y atracciones.

Estas dos entidades han agradecido este miércoles al Ayuntamiento de Palma su "predisposición, diálogo y sensibilidad" para que todos los feriantes participen en esta iniciativa después de que un grupo de feriantes quedara inicialmente fuera del recinto "por motivos técnicos de redistribución de espacios". Las dos patronales agradecen "el talante y compromiso del Consistorio, además de la implicación directa del alcalde [Jaime Martínez] para que ningún feriante quede excluido de esta emblemática campaña navideña".