Arranca la instalación del mercado navideño de Sa feixina pese a las quejas vecinales

La instalación de las casetas de madera que darán forma al mercado navideño de sa Feixina ya está en marcha. Esta mañana, montacargas y operarios han comenzado a descargar y a montar los puestos del 'Christmas Market in Palma', hechos de planchas de madera de estilo nórdico. Junto a las casetas también se ha levantado un pequeño escenario que acogerá actuaciones y demás actividades.

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) y la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), impulsoras del mercadillo, han explicado que el proyecto responde a la voluntad de ofrecer a la ciudadanía "un espacio ordenado, accesible y adaptado a las necesidades actuales, siguiendo el modelo de los mercados navideños que se celebran en distintas ciudades españolas y europeas". Este mercado navideño se enmarca dentro de la campaña 'Palma, Tot un Centre de Diversió'.

Pese a las críticas de vecinos y entidades sociales, que recientemente han rechazado de plano la celebración del mercadillo, desde la organización han expuesto su disposición a mantener un diálogo "constructivo y transparente" con los residentes de la zona, con el propósito de asegurar que la iniciativa se desarrolle "de manera ordenada y compatible con la vida del barrio". Además, han comunicado, se pondrá a disposición de la ciudadanía un teléfono de contacto para comunicar cualquier incidencia o sugerencia durante el desarrollo del mercado, "reforzando así el compromiso con la escucha activa y la buena convivencia".

El mercado se celebrará por tanto, han añadido, "dentro de una propuesta con arraigo en Palma y vocación de servicio público". "Las empresas y proveedores que participan en su organización son de Baleares, con equipos locales y otros profesionales residentes en Mallorca desde hace más de dos décadas, comprometidos con el desarrollo económico y social del entorno", han destacado ambas entidades.

De este modo, Afedeco y Pimeco han subrayado que el objetivo de esta iniciativa "es favorecer la actividad comercial, estimular el consumo local y contribuir a un ambiente navideño integrador, con beneficios para el conjunto de la ciudad".

Horario y actividades

El mercado de Sa Feixina se inaugurará el próximo viernes 21 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026, con un horario de apertura y cierre que, han asegurado ambas entidades, "se establecerá de acuerdo con la ordenanza municipal vigente". En este sentido, han insistido, la actividad "está orientada a un público familiar", lo cual, han defendido, busca garantizar "una convivencia respetuosa con el vecindario y el entorno".

Asimismo, han apuntado, el mercado contará con más de 60 casetas de madera, una pista de hielo, zona de trineos, iluminación y música ambiental. La propuesta incorporará de este modo "una estética cuidada y coherente con el entorno", con elementos decorativos "típicamente navideños" y una ambientación "pensada para realzar la imagen del parque y de la ciudad". Además, han añadido, se ofrecerá una programación de actividades infantiles y familiares, con talleres, actuaciones y propuestas pensadas para todas las edades.

La elección de Sa Feixina han justificado además se ha realizado "por razones de accesibilidad, amplitud y seguridad", ante la "falta de disponibilidad" de otros espacios tradicionalmente utilizados.

El mercado navideño de Sa Feixina pretende "reforzar la condición de Palma como capital mediterránea viva", con una oferta urbana que "combina tradición, actividad económica y participación ciudadana".

Decoración navideña en el Passeig Sagrera

Por otro lado, la esfera navideña del Passeig Sagrera ya ha sido instalada. La bola, que se iluminará durante las fiestas, se ha convertido en los últimos años en un gran reclamo para residentes y turistas.