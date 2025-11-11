Denuncia ciudadana
Las vallas de la TUI Marathon todavía no se han retirado
Las calles del Molinar conservan los elementos de señalización después de tres semanas
Las vallas que se utilizaron durante la celebración de la prueba deportiva TUI Marathon siguen ocupando el espacio público, más de tres semanas después de su finalización. Los elementos metálicos utilizados por la organización para señalizar el itinerario a su paso por el Molinar todavía no se han recogido y entorpecen el paso de los viandantes en distintas calles del barrio. La carrera se celebró el pasado domingo 19 de octubre, recorriendo puntos emblemáticos del centro de la ciudad y la bahía, y todavía no han sido retiradas. La prueba reunió a 8.500 atletas, de los cuales el 90% de los inscritos eran extranjeros, consolidándola tras 21 ediciones como un evento deportivo y turístico.
