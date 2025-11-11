El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original

La Comisión de Centro Histórico de Palma ha presentado este martes la propuesta de intervención en la fachada de la planta baja del edificio donde se ubica el restaurante Can Frasquet, con el objetivo de restaurar su estado original después de que la propiedad haya ejecutado una serie de modificaciones incompatibles con la normativa.

Las actuaciones previstas incluyen la retirada de elementos añadidos en reformas posteriores, como la plancha metálica, revestimientos no originales o el césped artificial, así como la reubicación de aparatos de aire acondicionado, la eliminación de toldos extensibles y del cableado visible, y la restauración del rótulo original.

Fachada de Can Frasquet cuando operaba como una confitería. / DM

Hay que recordar que la histórica bombonería de la calle Orfila, en el barrio de Sant Nicolau, reabrió en 2015 como cafetería y restaurante. La antigua confitería, uno de los más antiguos de Palma, había estado regentada por la familia Casasayas al menos desde 1697.

Por otro lado, se ha abordado la propuesta para establecer un proyecto social en el convento de la Concepció, a instancias de una asociación pastoral que desde hace años trabaja en programas de acompañamiento y reinserción en Palma.

El proyecto contempla segregar el servicio de alojamiento por perfiles de usuarios y habilitar espacios diferenciados para mejorar la atención a los mismos. Además, se prevé integrar el servicio ambulatorio que actualmente funciona en una ubicación independiente, todo ello sin interferir en la rutina diaria de las monjas.

Una nueva sala de prensa en Cort

Asimismo, la Comisión de Centro Histórico ha tratado el proyecto de adecuación de la sala situada en la tercera planta del edificio de Cort, en la zona del reloj, con el objetivo de habilitar el nuevo espacio que acogerá la futura sala de prensa del Ayuntamiento de Palma.

El área de actuación cuenta con una superficie útil de 143 metros cuadrados y dispone de dos accesos: el principal, desde el distribuidor donde se ubican el ascensor y las escaleras, y un segundo acceso que comunica directamente con la sala del reloj.

El proyecto contempla la creación de un espacio moderno, funcional y accesible. Entre las actuaciones previstas destacan la adecuación de diferentes espacios, como un aseo accesible, un pasillo, una sala de videoconferencias, una antesala de prensa, una sala de control y la propia sala de prensa.

El plazo de ejecución de las obras será de aproximadamente 10 semanas, con un presupuesto total de 104.416 euros (IVA incluido).