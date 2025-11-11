Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma, tras la sentencia del TSJB: "Me siento contento y aliviado, el club tiene un futuro prometedor"
El presidente de la institución, con 4.000 socios y más de 200 clientes amarristas, que ocupa el cargo desde octubre de 2023, agradece las muestras de cariño y apoyo recibidas y afirma que la sentencia refuerza el compromiso con el club
Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma desde octubre de 2023, abogado y asesor fiscal, se ha mostrado “muy satisfecho y aliviado” por la decisión del TSJB que reconoce a la institución el derecho a prórroga de su concesión y de esta manera garantiza su continuidad.
Ha recordado que, pese a la situación de precariedad e incertidumbre vivida desde la expiración de la concesión en diciembre de 2022, el club ha continuado trabajando “por el deporte y por la ciudad”, actuando como una verdadera plataforma de acceso al mar y organizando importantes eventos internacionales.
Gil llegó a la presidencia del Náutico en su momento más difícil, sin concesión administrativa y con un permiso de ocupación temporal de sus instalaciones. Formó parte de la anterior junta presidida por Emérico Fuster y luchó para que en las últimas elecciones solo hubiera una candidatura de unidad, por el especial momento de la institución.
En aquel momento ya reconoció la importancia de la etapa por la que atravesaba la institución: "El reto es muy importante. Pero la recompensa también lo es. Si conseguimos la concesión se habrá cumplido el objetivo fundamental que tiene el club en estos momentos".
Ahora, gracias a la sentencia del TSJB, ha logrado salvar el club y garantizar su continuidad. Ha asegurado que el Real Club Náutico de Palma “mantendrá su compromiso, si cabe con más fuerza”, y ha invitado a los socios a sentirse orgullosos de pertenecer a una institución cuyos orígenes se remontan a la última década del siglo XIX y que afronta ahora “un futuro muy prometedor”, destacando que el Real Club Náutico de Palma ha confiado siempre en que la razón jurídica estaba de su parte y que ahora desea agradecer las muestras de cariño y apoyo recibidas durante todo este tiempo por parte de instituciones públicas y de la sociedad civil, de la que se siente parte integrante.
