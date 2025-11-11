Palma da luz verde a la adquisición de Ca ses Monges para ubicar el futuro Centro de Día de Sant Jordi

La Junta de Govern aprobará este miércoles el expediente para la adquisición del inmueble situado a los números 35 y 37 de la calle de Sant Jordi, conocido como Ca ses Monges, con el objetivo de destinarlo a la construcción de un nuevo centro de día para personas mayores en situación de dependencia, y que tendrá una capacidad estimada de 30 plazas.

Hay que recordar que, inicialmente, el Ayuntamiento de Palma convocó un procedimiento de licitación para adquirir el inmueble. A pesar de que se presentó una oferta, la Mesa de Contratación determinó que el precio propuesto superaba el valor de mercado, motivo por el cual la licitación quedó desierta. Sin embargo, cuando un concurso queda desierto y el inmueble es idóneo para satisfacer una necesidad pública, es posible proceder a la adquisición directa siempre que el precio se ajuste a una valoración independiente.

Por este motivo, el Consistorio encargó una tasación técnica que fijó el valor del inmueble en 682.327,58 euros, importe financiado mediante fondo de la Ley de Capitalidad. Posteriormente, se dio audiencia a los propietarios, que han aceptado la venta por este importe.

Con esta aprobación, la Junta de Govern autoriza tanto el gasto como la formalización de la escritura de compraventa ante notario.

La adquisición del inmueble permitirá destinarlo en el nuevo centro de día con 30 plazas, dando respuesta a la creciente demanda de servicios para personas con menor autonomía y ampliando la red de servicios de dependencia en Sant Jordi.

Por su parte, el Govern balear, a través del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistencial, encargará de la construcción del centro.

Servicios terapéuticos y asistenciales

El futuro centro de día ofrecerá atención integral y personalizada a personas mayores en situación de dependencia, incluyendo servicios terapéuticos, asistenciales y de apoyo en las familias cuidadoras. El objetivo es facilitar que las personas puedan continuar viviendo a su entorno habitual con la máxima calidad de vida.

"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza la red de servicios dirigidos a las personas mayores, en línea con el objetivo del equipo de gobierno municipal de promover modelos de atención de proximidad que fomenten la autonomía personal, la inclusión social y el bienestar, así como desarrollar medidas para reducir la soledad y el aislamiento no deseado", ha informado Cort en una nota de prensa.