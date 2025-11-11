Palma amnistía cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico desde julio

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha legalizado un total de cuatro chalets construidos en suelo rústico desde julio, una posibilidad que permite el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern balear en caso de que las infracciones hayan prescrito. Este martes la gerencia de Urbanismo ha formalizado la última de estas legalizaciones, una vivienda en Son Anglada. Durante este periodo de tiempo se han retirado otras tres solicitudes por los reparos planteados por el representante del PSOE, Pepe Martínez.

El Consistorio defiende los beneficios de una medida que, considera, es la salida más conveniente para construcciones con ilegalidades prescritas. "Es una buena noticia para aquellas circunstancias en las que la ley ya no podía entrar, en este caso edificaciones fuera de ordenación, en las que la administración pública no tenía ningún título jurídico para intervenir, puesto que habían caducado o prescrito las acciones que la administración tenía para restituir la legalidad urbanística", ha argumentado el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo.

El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo. / Cort

"De este modo se ofrece un cauce para que, abonando una serie de tasas y realizando una serie de mejoras de eficiencia energética, estas obras que permanecerían en el tiempo de manera inalterable por los siglos de los siglos, tengan una posibilidad de legalización que permita que entren en el tráfico jurídico ordenado", ha añadido.

La mayor parte de los chalets amnistiados, tres, se ubican en Son Anglada, mientras que el cuarto se levanta en sa Casa Blanca.

Criterios más restrictivos

Estas amnistías urbanísticas están sometidas a una serie de requisitos. Los propietarios deberán pagar las mismas tasas e impuestos que en las nuevas edificaciones, y además una penalización del 10% del valor del inmueble. Un aspecto sobre el que se hace hincapié es que las viviendas legalizadas por esa vía no podrán dedicarse al alquiler turístico.

Por su parte la izquierda en Cort y en el Govern ha denunciado que esta amnistía urbanística "favorece la especulación y los pelotazos urbanísticos". En concreto, el PSOE critica que en Mallorca exiten "al menos 35 ayuntamientos" que, pese a la posibilidad que ofrece el decreto del Govern, plantean criterios más restrictivos para legalizar que Palma en lo relativo a requisitos paisajísticos o medioambientales.