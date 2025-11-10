Reanudado el servicio en la Estación Intermodal de Palma tras la avería de un autobús en la rampa de acceso

El servicio de autobuses del TIB de la Estación Intermodal de Palma vuelve a estar en marcha. La avería de un autobús este mediodía en la rampa de salida había interrumpido el servicio durante varias horas, obligando a la Policía Local a regular el tráfico en la calle Marqué de Fontsanta ante la acumulación de buses y vehículos que se había producido en la vía.

Tras horas de incertidumbre, en las cuales los autobuses han comenzado a salir y a entrar escalonadamente por la rampa de salida alrededor de las 16:30 horas, una grúa ha conseguido retirar el bus averiado y el servicio ha podido ser reanudado poco antes de las 18:00 horas de la tarde.

DM

El incidente, ocurrido alrededor de as 15:00 de la tarde, ha generado largas colas de vehículos en los accesos y un importante colapso en el interior de la instalación. Numerosos autobuses han quedado estacionados en sus dársenas a la espera de poder reanudar la marcha, mientras otros aguardaban en fila dentro y fuera del recinto.

En el interior de la estación, decenas de personas se han acumulado en los andenes y zonas de espera, aguardando el momento de poder subir a sus líneas habituales. La interrupción ha afectado a varias rutas del TIB, aunque por el momento no se ha informado del alcance exacto de las demoras.