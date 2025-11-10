Reanudado el servicio en la Estación Intermodal de Palma tras la avería de un autobús en la rampa de acceso
La grúa ya ha retirado el vehículo dañado y el tráfico ha recuperado la normalidad
El servicio de autobuses del TIB de la Estación Intermodal de Palma vuelve a estar en marcha. La avería de un autobús este mediodía en la rampa de salida había interrumpido el servicio durante varias horas, obligando a la Policía Local a regular el tráfico en la calle Marqué de Fontsanta ante la acumulación de buses y vehículos que se había producido en la vía.
Tras horas de incertidumbre, en las cuales los autobuses han comenzado a salir y a entrar escalonadamente por la rampa de salida alrededor de las 16:30 horas, una grúa ha conseguido retirar el bus averiado y el servicio ha podido ser reanudado poco antes de las 18:00 horas de la tarde.
El incidente, ocurrido alrededor de as 15:00 de la tarde, ha generado largas colas de vehículos en los accesos y un importante colapso en el interior de la instalación. Numerosos autobuses han quedado estacionados en sus dársenas a la espera de poder reanudar la marcha, mientras otros aguardaban en fila dentro y fuera del recinto.
En el interior de la estación, decenas de personas se han acumulado en los andenes y zonas de espera, aguardando el momento de poder subir a sus líneas habituales. La interrupción ha afectado a varias rutas del TIB, aunque por el momento no se ha informado del alcance exacto de las demoras.
