PSOE y Més per Palma presentan enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Cort

Los grupos municipales del PSOE y Més en el Ayuntamiento de Palma han presentado respectivamente una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Consistorio y decenas de enmiendas parciales. Ambas formaciones consideran que las cuentas para 2026 presentadas la semana pasada por Jaime Martínez y que ascienden a casi 624 millones de euros "no resuelven los problemas del día a día de los palmesanos y no afrontan el problema de la vivienda".

El PSOE de Palma ha presentado 100 enmiendas parciales y una a la totalidad. Los socialistas argumentan que las cuentas para el próximo año "no afrontan los problemas más graves de la ciudad", ya que "se olvidan de la vivienda, los servicios públicos, la limpieza, la movilidad y la emergencia climática".

Al respecto, el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha criticado que "los presupuestos" del Consistorio palmesano para 2026 "se construyen sobre anuncios, macroproyectos y promesas que no tienen ninguna garantía de materialización".

Ducrós ha afirmado en esta línea que "el alcalde y el Partido Popular vuelven a cometer los mismos errores en los presupuestos para el 2026, venden humo mientras Palma empeora".

"Pintan una ciudad que no existe, no afrontan la vivienda ni mejoran la limpieza ni la movilidad ni refuerzan los servicios públicos", ha explicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, quien asimismo ha recalcado que, "mientras recortan lo esencial, anuncian macro-ocurrencias sin proyecto y sin calendario".

Además, ha añadido Ducrós, "para empeorarlo todavía más, incrementan la deuda en más de 70 millones sin garantizar ningún retorno para los barrios", en palabras del portavoz.

Vivienda, "el problema central de Palma"

Para los socialistas, la vivienda es "el problema central de Palma" y, por tanto, "tendría que ser el primer eje de cualquier presupuesto responsable". "La ciudad sufre una emergencia habitacional sin precedentes: familias que solo pueden acceder a una habitación compartida, alquileres disparados y una oferta casi inexistente de vivienda asequible", han apuntado, quejándose de que "a pesar de este contexto, el presupuesto del 2026 no presenta ninguna medida ambiciosa ni estructural" en este sentido. "No se aplica la limitación de los precios de los alquileres ni se compra viviendas para alquiler asequible ni se movilizan viviendas vacías ni se construye vivienda protegida", han denunciado desde el PSOE Palma.

En cuanto a la limpieza, "a pesar de que los barrios reclaman actuaciones inmediatas, el presupuesto reduce recursos destinados a la limpieza y al mantenimiento de centros escolares", han continuado censurado los socialistas. Las cuentas municipales para 2026 "tampoco incorporan medidas para hacer frente a la crisis climática ni para mejorar la movilidad de 'Ciutat', a la vez que se minimizan o desaparecen las políticas de igualdad, diversidad, memoria democrática y defensa del catalán", han reprochado. "Este retroceso es incompatible con un ayuntamiento que quiere representar toda la ciudadanía", ha dicho Ducrós.

"Se necesita destinar todo este dinero que no se podrá emplear el año que viene a mejorar la limpieza de la ciudad, a mejorar los barrios, los parques y las zonas infantiles; a ampliar la red ciclista y de peatones; a renovar la flota de la EMT y comprar más bicis y estaciones para Bicipalma; a combatir la emergencia climática de forma efectiva e impulsar los derechos de la ciudadanía. Y, sobre todo, se necesita un impulso importantísimo de las políticas de vivienda, que hoy son inexistentes y que, en 2026, y según los Presupuestos presentados, seguirán siendo inexistentes", ha resumido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

Para Ducrós, "estos presupuestos no reflejan la Palma que los vecinos merecen, por eso se han presentado un centenar de enmiendas. Se necesita realismo, inversión útil enfocada en un modelo de ciudad que responda a las necesidades de la mayoría", ha incicido.

Un impuesto a las casas vacías

Més per Palma, por su parte, ha presentado una enmienda a la totalidad y más de 70 enmiendas parciales a los Presupuestos de Cort para 2026, entre las que se incluye un impuesto a las casas vacías y la especulación inmobiliaria con el que financiar la compra de vivienda para el parque público municipal.

Los cálculos de la formación ecosoberanista es que con esta tasa se podrían recaudar unos 45 millones de euros y el objetivo es "combatir la expulsión de los residentes" y "garantizar el acceso a la vivienda", según ha explicado MÉS per Palma en un comunicado.

"Cada piso vacío es una oportunidad perdida para una familia. No se puede permitir que la especulación sea más fuerte que el derecho de vivir en la propia ciudad", ha reivindicado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

En ese sentido, han considerado que el proyecto de presupuestos pactado entre PP y Vox "no piensa en la gente", sino que "solo defiende los grandes intereses empresariales de siempre".

Truyol ha alegado que el PP gobierna "de espaldas a los palmesanos", sin "ninguna medida que mejore su vida cotidiana, ni afronte los grandes retos de la ciudad".

"Las cuentas del PP son frías, vacías y distantes con las personas. Més quiere unos presupuestos que vuelvan a poner la gente en el centro y que respondan a los problemas reales de Palma: la vivienda, la movilidad y la educación", ha afirmado.

Por otra parte, propone también un Plan Piloto de Corredores Verdes, con una inversión inicial de un millón de euros para su primera fase. El objetivo es conectar los barrios con rutas "verdes y seguras", al priorizar la movilidad a pie, en bicicleta y con transporte público.

Así, han defendido una Palma "más verde, más respirable y más humana", porque, a su manera de ver, "no se puede continuar apostando por el coche privado mientras el planeta se quema.

La formación también ha presentado una enmienda dentro de los presupuestos para que se destinen dos millones de euros en un plan de climatización de las aulas de las escuelas públicas de Palma, para adaptarlas a la "nueva realidad climática, caracterizada por temperaturas cada vez más extremas".

Su objetivo es "garantizar el confort y la salud" de los niños durante el curso escolar. "Los niños y jóvenes pasan horas dentro de aulas que con la llegada de la primavera ya se convierten en hornos. Si se habla de futuro, hay que empezar a cuidarles", ha defendido Truyol.

Més per Palma ha censurado que el gobierno municipal del PP "no incluya ninguna medida social relevante" en los presupuestos, ni destine suficientes recursos a "hacer frente a la emergencia habitacional, a la crisis climática, ni al colapso de la movilidad".

"El PP administra la ciudad como si fuera una empresa pero Palma no es un negocio, es nuestra casa. Es hora de elegir: o se gobierna para la gente, o se gobierna para unos pocos y Més per Palma tiene claro de qué lado está", ha concluido.