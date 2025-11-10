El ministro Óscar Puente inaugura el nuevo Paseo Marítimo de Palma y lo define como "una transformación ganadora"

Tres años después del inicio de las obras y tras una inversión superior a los 50 millones de euros, el ministro Óscar Puente ha inaugurado este lunes el nuevo Paseo Marítimo de Palma, infraestrutura que ha definido como "una transformación ganadora" por la implicación en su diseño que han tenido "autoridades, vecinos y empresarios", así como una "actuación única", sin parangón en cualquier otro frente marítimo de una ciudad española. "Difícilmente encontrarán una nueva infraestructura en otro paseo marítimo de nuestra geografia de las dimensiones de la que se ha ejecutado en Palma", ha asegurado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha llegado a Palma con un talante muy abierto y conciliador. Ha garantizado al Govern su disposición a negociar sin demoras la financiación de la futura línea ferroviaria Palma-Llucmajor, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de Marga Prohens, y al Consell de Mallorca el desbloqueo de los 200 millones de euros del convenio de carreteras, también en una próxima negociación.

La presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han acompañado al ministro Oscar Puente en su recorrido matinal por el nuevo Paseo Marítimo de Palma, que con motivo de la visita del titular de Transportes y Movilidad ha acelarado, los últimos detalles que le quedaban a la obra por ejecutar: el carril bici a la altura del muelle de Pelaires, que ya ha sido abierto, y la reforma de la plaza Santo Domingo de la Calzada, práctimente concluida.

El ministro Óscar Puente recorre el Paseo Marítimo de Palma acompañado de la presidenta Marga Prohens, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y otras autoridades / B.RAMON

"Me he sentido muy identificado con la reforma que se ha ejecutado en el Paseo Marítimo", ha asegurado Puente. "Porque el modelo que se ha aplicado responde a la idea de movilidad sostenible que defendemos en el Ministerio, más justa y racional con el ciudadano", ha comentado. Y ha destacado que "el asfalto ha pasado de ocupar el 58% del paseo a solo el 38%", que en sus 3,5 kilómetros de recorrido "el 70% de la superficie son paseos, zonas verdes y un carril bici segregado, con la seguridad que reclaman los ciudadanos y triplicando su la longitud del anterior", ha subrayado.