Colapso en la Estación Intermodal de Palma por la avería de un autobús del TIB en la rampa de acceso
Numerosos autobuses han quedado estacionados en sus dársenas a la espera de poder reanudar la marcha, mientras otros aguardaban en fila dentro y fuera del recinto
Los técnicos todavía no han retirado el vehículo de la rampa, pero pasadas las 16:30 horas han comenzado a salir los primeros vehículos
Una avería en un autobús del TIB ha provocado la tarde de este lunes una parálisis total del servicio en la Estación Intermodal de Palma. El vehículo se ha quedado detenido en plena rampa de entrada y salida de la terminal, bloqueando el acceso tanto a los autobuses que intentaban salir como a los que llegaban a la estación. Los técnicos todavía no han retirado el vehículo de la rampa, aunque alrededor de las 16:30 de la tarde han comenzado reanudarse los movimientos en la estación, alternándose las entradas con las salidas.
El incidente, ocurrido alrededor de as 15:00 de la tarde, ha generado largas colas de vehículos en los accesos y un importante colapso en el interior de la instalación. Numerosos autobuses han quedado estacionados en sus dársenas a la espera de poder reanudar la marcha, mientras otros aguardaban en fila dentro y fuera del recinto.
En el interior de la estación, decenas de personas se han acumulado en los andenes y zonas de espera, aguardando el momento de poder subir a sus líneas habituales. La interrupción ha afectado a varias rutas del TIB, aunque por el momento no se ha informado del alcance exacto de las demoras.
