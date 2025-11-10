Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colapso en la Estación Intermodal de Palma por la avería de un autobús del TIB en la rampa de acceso

Numerosos autobuses han quedado estacionados en sus dársenas a la espera de poder reanudar la marcha, mientras otros aguardaban en fila dentro y fuera del recinto

Los técnicos todavía no han retirado el vehículo de la rampa, pero pasadas las 16:30 horas han comenzado a salir los primeros vehículos

VÍDEO | Colapso en la Estación Intermodal de Palma por la avería de un autobús del TIB en la rampa de acceso

VÍDEO | Colapso en la Estación Intermodal de Palma por la avería de un autobús del TIB en la rampa de acceso

DM

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

Una avería en un autobús del TIB ha provocado la tarde de este lunes una parálisis total del servicio en la Estación Intermodal de Palma. El vehículo se ha quedado detenido en plena rampa de entrada y salida de la terminal, bloqueando el acceso tanto a los autobuses que intentaban salir como a los que llegaban a la estación. Los técnicos todavía no han retirado el vehículo de la rampa, aunque alrededor de las 16:30 de la tarde han comenzado reanudarse los movimientos en la estación, alternándose las entradas con las salidas.

El incidente, ocurrido alrededor de as 15:00 de la tarde, ha generado largas colas de vehículos en los accesos y un importante colapso en el interior de la instalación. Numerosos autobuses han quedado estacionados en sus dársenas a la espera de poder reanudar la marcha, mientras otros aguardaban en fila dentro y fuera del recinto.

En el interior de la estación, decenas de personas se han acumulado en los andenes y zonas de espera, aguardando el momento de poder subir a sus líneas habituales. La interrupción ha afectado a varias rutas del TIB, aunque por el momento no se ha informado del alcance exacto de las demoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
  2. Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
  3. Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
  4. El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
  5. Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
  6. Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
  7. Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
  8. Palma destinará 300.000 euros para eliminar el conflictivo carril bici de la calle Blanquerna

Colapso en la Estación Intermodal de Palma por la avería de un autobús del TIB en la rampa de acceso

Colapso en la Estación Intermodal de Palma por la avería de un autobús del TIB en la rampa de acceso

El alcalde de Palma pide a Puente estudiar cómo invertir los 200 millones de euros para el tranvía de Palma en otros proyectos

El alcalde de Palma pide a Puente estudiar cómo invertir los 200 millones de euros para el tranvía de Palma en otros proyectos

El ministro Óscar Puente inaugura el nuevo Paseo Marítimo de Palma y lo define como "una transformación ganadora"

El ministro Óscar Puente inaugura el nuevo Paseo Marítimo de Palma y lo define como "una transformación ganadora"

PSOE y Més per Palma presentan enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Cort

PSOE y Més per Palma presentan enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Cort

Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»

Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»

Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul

Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul

Los vecinos protestan contra el mercado navideño de sa Feixina: «Van a privatizar el parque para unos extranjeros durante dos meses sin que el Ayuntamiento vea un duro»

Los vecinos protestan contra el mercado navideño de sa Feixina: «Van a privatizar el parque para unos extranjeros durante dos meses sin que el Ayuntamiento vea un duro»

La malnutrición se abre paso entre los adolescentes de Palma

La malnutrición se abre paso entre los adolescentes de Palma
Tracking Pixel Contents