El alcalde de Palma pide a Puente estudiar cómo invertir los 200 millones de euros para el tranvía de Palma en otros proyectos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reclamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, estudiar cómo invertir los 200 millones de euros que se iban a destinar a la construcción del tranvía en otros proyectos de movilidad.

Martínez, aprovechando que este lunes el ministro ha visitado Palma para conocer el nuevo Paseo Marítimo, le ha pedido una reunión para poder debatir sobre este asunto.

El alcalde, durante su intervención en un acto celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), le ha recordado a Puente su oposición al proyecto del tranvía al que el Gobierno se comprometió a destinar alrededor de 200 millones de euros.

Aunque el proyecto ahora descartado pretendía dar respuesta a los problemas de movilidad en la ciudad, ha considerado, "actualmente no es la solución".

"Lo que le plantearía es que podamos tener una reunión para ver cómo esos 200 millones pueden llegar para apostar por un futuro de movilidad sostenible en los términos que el Ayuntamiento y el Ministerio consideren oportuno", ha propuesto Martínez al ministro.

"Fui crítico con el proyecto"

Martínez, al arranque de su intervención, ha interpelado de forma directa al ministro para desear que su visita a Palma fuese "el inicio de una relación de larga duración".

El nuevo Paseo Marítimo, ha admitido, es uno de los proyectos que "más incidencia" puede tener tanto en el presente como en futuro del entorno urbano de la capital balear.

"Actuar en primera línea era y sigue siendo imprescindible teniendo en cuenta el modelo de ciudad que estamos desarrollando. Precisaba de nuevas soluciones en movilidad, infraestructuras y seguridad que solo una ambiciosa reforma podía garantizar", ha sostenido.

Martínez, no obstante, no ha escondido que fue crítico con el proyecto de reforma. "No lo descubro a nadie, pensaba y sigo pensando que hay otras necesidades y soluciones que también se pueden dar para este Paseo Marítimo", ha apuntado.

Pese a ello, ha rehusado entrar en detalle sobre estas cuestiones y ha afirmado su voluntad de "caminar hacia un futuro mejor" y pensar "cómo resolver los problemas que la reforma actual podía provocar".

"Tenemos que seguir mejorando los accesos, cubrir las necesidades de aparcamientos... Quiero ser objetivo y repetir que es muy buena noticia para Palma que haya inversión en el Paseo Marítimo y que se haya producido después de tantos años de espera", ha incidido.

Todas sus preocupaciones, ha dicho, se las ha trasladado al ministro durante la visita anterior y se ha puesto a su disposición para "ayudar a Palma en este gran proyecto" y a otros que le van ligados, como el distrito de innovación, la reforma del edificio de GESA, la construcción del recinto ferial o la creación del bosque metropolitano y el jardín botánico.

Martínez ha considerado que, dada la experiencia de Puente como alcalde de Valladolid, entenderá sus preocupaciones y tomará decisiones "para poder seguir trabajando en el Paseo Marítimo y en la fachada marítima de Palma".

Durante su intervención posterior, el ministro ha reconocido que "todo cambio genera distorsiones y problemas que hay que pensar cómo responder" y se ha ofrecido al alcalde para intentar evitar estas cuestiones en la medida de lo posible.