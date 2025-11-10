El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: "Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha manifestado que "el final de las obras del Paseo Marítimo es una buena noticia para la ciudad por la gran incidencia que tiene esta vía en su relación con el resto de Palma", aunque también ha querido recordar que él ha sido crítico con el proyecto, porque entiende que existían "otras soluciones posibles desde el punto de vista de los aparcamientos y los accesos", ha subrayado, puntualización que el propio Puente ha recogido: "Todo cambio genera distorsiones y problemas que hay que pensar cómo responder" y se ha ofrecido al alcalde para corregir los errores que puedan resultar subsanables.

No obstante, ha querido felicitar a la Autoridad Portuaria de Baleares y al propio ministro Óscar Puente "por la ejecución de la infraestructura que asumiremos". Y ha recordado que "Palma tiene otros proyectos transformadores que van ligados al nuevo Paseo Marítimo, como el Distrito de Innovación, la recuperación del edificio de Gesa, el nuevo recinto ferial, el bosque metropolitano y el futuro jardín botánico", ha enumerado.

Martínez ha aprovechado la presencia del ministro Óscar Puente para solicitarle "destinar los 200 millones adjudicados al proyecto del tranvía, cuya implantación ya no es una solución para Palma -ha subrayado-, a otros proyectos de movilidad sostenible para la ciudad". Y ha deseado que la relación que hoy ha abierto con Óscar Puente y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se convierta en un "contacto duradero".

Sobre el proyecto ahora finalizado del Paseo Marítimo, Martínez ha considerado que "actuar en primera línea era y sigue siendo imprescindible teniendo en cuenta el modelo de ciudad que estamos desarrollando. Precisaba de nuevas soluciones en movilidad, infraestructuras y seguridad que solo una ambiciosa reforma podía garantizar", ha sostenido.

No obstante ha afirmado su voluntad de "caminar hacia un futuro mejor" y pensar "cómo resolver los problemas que la reforma actual podía provocar". "Tenemos que seguir mejorando los accesos y cubrir las necesidades de aparcamientos. Quiero ser objetivo y repetir que es muy buena noticia para Palma que haya inversión en el Paseo Marítimo y que se haya producido después de tantos años de espera", ha subrayado.