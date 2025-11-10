Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul

La próxima campaña de renovación de la ORA, que dará inicio a finales de este mes, incorpora una novedad importante: las pegatinas que se exhiben en el parabrisas de los vehículos desaparecerán y serán sustituidas por distintivos virtuales. De este modo, los controladores del aparcamiento tarifado verificarán que un coche está autorizado para estacionar en zona azul con un lector de matrículas.

La supresión de los distintivos físicos forma parte de un proceso de digitalización que el Ayuntamiento de Palma lleva a cabo desde hace años. La campaña de renovaciones para los residentes autorizados para aparcar en la ORA dará inicio previsiblemente el día 25, momento en el que recibirán los avisos de renovación informando de esta novedad.

El departamento de Movilidad enviará dos tipos de notificaciones: una para quienes no tengan incidencias y otra para los que sí las tengan. Por ejemplo multas pendientes, cambios de empadronamiento o datos del vehículo no actualizados. Las renovaciones, incluyendo el pago de la tasa, se podrán hacer a través de una nueva web en la que el residente se identificará tecleando su DNI, fecha de nacimiento y la matrícula de su vehículo.

Los usuarios que no presenten incidencias podrán pagar de manera 'on-line' o en el banco. Una vez abonada la tasa, que para 2026 se mantendrá en 24 euros, el distintivo virtual se activará en un plazo de 72 horas.

En caso de que haya incidencias, la web indicará cuál es el problema y cómo resolverlo antes de formalizar el alta o la renovación.

El Ayuntamiento de Palma tiene previsto lanzar en los próximos días una campaña para informar de los cambios a los residentes autorizados para aparcar en la zona azul. Los que no lo estén seguirán pagando en las máquinas expendedoras o a través del móvil si se tiene descargada la app de Movilidad.

Ampliación de la zona azul a más barrios en 2026

Está previsto que en 2026 se lleve a cabo la ampliación de la ORA a nuevos barrios. Cort tenía previsto que la primera fase arrancara a finales de 2024, pero diversos problemas tecnológicos han impedido hasta el momento ejecutar una medida muy demandada por los vecinos de los barrios afectados.

Los presupuestos del próximo año incluyen una partida para dicha extensión, aunque Movilidad no ha informado todavía del calendario de aplicación. La idea es ampliar la zona azul a una segunda corona en el exterior de las Avenidas, algo ya previsto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado la pasada legislatura.

Si no hay cambios, los barrios que estrenarán esta extensión serán el Camp den Serralta y parte de es Fortí, un tramo entre la calle Jesús y General Riera, una parte del barrio de plaza de Toros entre Jaume Balmes y Arquitecte Gaspar Bennazar, la mitad oeste de Pere Garau y la mitad este de Foners, entre Joan Alcover y Manuel Azaña.

Posteriormente será el turno de la parte de Santa Catalina que ahora queda fuera de la zona de aparcamiento tarifado, entre Comte de Barcelona y Joan Crespí. Esta segunda fase también completará es Fortí hasta la avenida Sant Ferran y el antiguo Lluís Sitjar; el Camp Redó, entre General Riera y Alfons el Magnànim; el resto del barrio de plaza de Toros y el este de Pere Garau, entre Manacor y Reis Catòlics.

Finalmente, la zona azul llegará a Son Oliva, entre el Camí de Son Hugo y la Vía de Cintura, y Son Fortesa Sud hasta la calle Aragó.