Los vecinos protestan contra el mercado navideño de Sa Feixina: «Van a privatizar el parque a unos extranjeros durante dos meses sin que el Ayuntamiento vea un duro»

Cuántas ideas y proyectos —brillantes o maliciosos— habrán nacido durante los paseos por los parques; cuántos amores y rupturas habrán soportado los bancos de los jardines; y cuántas amistades y rivalidades habrán surgido entre los toboganes de la zona infantil.

Este domingo, varios padres y vecinos se reunieron en el parque de Sa Feixina bajo el lema «Sa Feixina és de tots», en un encuentro familiar, para intentar evitar que tanto ellos como sus hijos se vean privados de todas esas experiencias durante casi dos meses por la instalación del mercado navideño Christmas Market in Palma en la zona.

La concentración, que reunió a familias con niños y vecinos de Santa Catalina y Es Jonquet, fue una protesta simbólica contra la instalación del nuevo mercado, promovido por dos empresarios austríacos con el apoyo del Ayuntamiento de Palma.

«Una cosa es celebrar un evento navideño de una semana, pero 45 días con música durante 12 horas diarias es una barbaridad en uno de los pocos pulmones verdes de Palma», explica Iñigo Antolín, organizador de la iniciativa.

«Han venido muchos padres con niños pequeños. No se trata de estar en contra de la Navidad, sino de la falta de información y transparencia del Ayuntamiento», añade.

El parque de sa Feixina se llenó de niños. / P.M

Antolín también dudó de la viabilidad del evento: «Sa Feixina es muy estrecha. Dudo que quepan todos los puestos del mercado. Es uno de los pocos sitios donde la gente puede pasear con calma; ahora el puesto de calistenia para mayores lo ocuparán, y no han pensado ni en los skaters ni en quienes pasean».

La presidenta de la Associació Barri Cívic de Santa Catalina i es Jonquet, Esperança Lliteras , fue especialmente crítica con el proyecto: «Es un lugar lleno de gente. Siempre nos decían que nos tendrían en cuenta para no sobrecargar Sa Feixina porque Santa Catalina ya lo estaba, pero sin consulta ni aviso nos encontramos esto, con música y todo. En los mercadillos de Palma no dejan poner música, pero aquí sí. Es una manera de empezar poniendo la patita y luego hacerlo a lo grande».

Según Lliteras, el Ayuntamiento ha cedido el espacio público gratis a las patronales Afedeco y Pimeco, que a su vez lo habrían vendido a un promotor austríaco: «Nos dicen que habrá producto local, pero no es cierto. En la publicidad se ve que es un mercado alemán gestionado por una empresa extranjera durante 45 días, que hará negocio mientras la Policía y los autobuses los pagaremos nosotros. Están privatizando Sa Feixina durante dos meses sin que el Ayuntamiento vea un duro».

Un Mercado alemán

El polémico Christmas Market in Palma, impulsado por dos empresarios austríacos, pretende replicar un mercado de Navidad de estilo nórdico con toboganes y pista de hielo, y se celebrará del 21 de noviembre al 6 de enero, con más de 520 horas de música.

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, pero los residentes de Santa Catalina y es Jonquet consideran que se trata de un formato «ambicioso, masivo y de larga duración» que tendrá «una fuerte repercusión en la vida diaria del vecindario», todavía afectado por la reciente neofesta de la Mare de Déu de la Salut.

Desde Barri Cívic reclaman que, de celebrarse, el mercado se traslade a recintos feriales o zonas no residenciales, y piden al consistorio que «reconsidere la cesión gratuita de un espacio público que pertenece a todos».