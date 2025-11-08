Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»

La asociación Vianants Mallorca ha manifestado este sábado su apoyo al anuncio del Ayuntamiento de Palma de mejoras en la calle Blanquerna pero ha advertido de que, para que sea “un verdadero eje cívico”, también hay que controlar las terrazas, reducir el tráfico y mejorar los itinerarios ciclistas.

La entidad reivindica que las pocas calles peatonales de Ciutat sean seguras y espacios libres de vehículos, por lo que aplaude en un comunicado la decisión de Cort de reubicar el carril bici fuera de Blanquerna, pero puntualiza que si el objetivo es que los viandantes puedan disfrutar de ejes cívicos en condiciones adecuadas, es necesario tener en cuenta las terrazas.

Reclaman limitar la expansión de terrazas o, de lo contrario, retirar el carril bici puede derivar en una mayor ocupación del espacio por parte de los establecimientos de hostelería o en nuevas licencias que vuelvan a reducir el espacio disponible para el peatón.

«Esperamos que Blanquerna no acabe tan saturada como la calle Fábrica, donde a ciertas horas resulta difícil caminar entre tantas mesas y sillas», ponen como ejemplo.

Reclaman además reducir el tráfico motorizado porque, para garantizar la seguridad de los viandantes, «no basta con resolver los conflictos entre peatones y ciclistas, también es necesario abordar los peligros de los vehículos».

Blanquerna, con unos 800 metros de recorrido, es atravesada por nueve calles con tráfico de motor, advierte Vianants Mallorca, que detalla que una de ellas, Ausias March, a la altura de Santa Pagesa, actúa como una autopista urbana con tres carriles en el mismo sentido y una velocidad máxima de 40 km/h, «que garantiza la muerte de un menor o anciano en caso de atropello».

El nuevo carril bici de 31 de Desembre obligará a sacrificar varios aparcamientos. / Guillem Bosch

"Debería ser un eje cívico tranquilo y seguro"

Con esa disposición, «lo que debería ser un eje cívico tranquilo y seguro sigue siendo un espacio donde ningún padre puede perder de vista ni un segundo a sus hijos mientras juegan», advierte la plataforma.

Piden además itinerarios ciclistas seguros y conectados, porque mientras Cort no dé «una respuesta seria» a las necesidades de los ciclistas, éstos seguirán utilizando las aceras y molestando a los peatones.

Según la entidad, para conseguir una movilidad ciclista segura, no basta con eliminar puntos negros: «los carriles bici deben estar en calzada, con un trazado continuo, sin interrupciones y, siempre que sea posible, segregados del tráfico motorizado».

Vianants Mallorca considera necesario en Palma «replantearse las velocidades y el diseño de las grandes arterias de tráfico motorizado, como Avingudes, para apostar de verdad por la bicicleta y favorecer la movilidad activa frente a los vehículos que consumen tanto dinero, espacio, energía y deterioran nuestra salud».

Vianants Mallorca incide en que comparte la voluntad de mejorar Blanquerna, pero en que «la prioridad debe ser el derecho de todas las personas a caminar y disfrutar de espacios urbanos cómodos, seguros y realmente cívicos».

Ejecutar antes el nuevo carril bici de 31 de Desembre

Biciutat de Mallorca urge a que el nuevo carril bici de 31 de Desembre sea ejecutado antes de eliminar el de Blanquerna, con el fin de evitar que los ciclistas pierdan una «vía esencial de conexión y movilidad en Palma», señala la entidad en un comunicado. Recuerdan que con la reubicación del carril, se perderán entre 15 y 20 plazas de parking en 31 de Desembre.