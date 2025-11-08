Neus Truyol renuncia: La flotilla de Més no llega a ‘llaütet’

La sorpresa por la marcha en diferido de Neus Truyol duró cinco minutos en los círculos de Més per Mallorca. Tras asumir rápidamente que la concejala en Cort y líder del partido en Palma no repetirá en las próximas municipales, la pregunta no fue quién será el relevo, sino quién será el siguiente en apearse.

La renuncia de Truyol llega después de que Jaume Alzamora dejara la portavocía en el Consell, sin explicaciones convincentes. Últimamente se le ve mucho en un agroturismo muy cuco en Artà, del que farda en su perfil de WhatsApp y cuya web está disponible en español, alemán e inglés, pero no en catalán, qué cosas.

También el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, anunció en abril que no volvería a presentarse. Otra dimisión a distancia sin justificaciones creíbles. Con el movimiento, Oliver pretendía postularse para suceder a Lluís Apesteguia, pero aún espera los apoyos. En materia indepe, a los de Esquerra les encanta ir de guardianes de las esencias versus los que se han ablandado, pero Manacor no suma adeptos. En cuanto al otro posible adversario de Apesteguia, Vicenç Vidal, todavía no nos hemos recuperado del ridículo infligido a su propio partido, alentando a las bases a romper con Sumar para defender la permanencia el día de la votación. A ver qué sale en la asamblea del próximo viernes 14, y si asisten algo más de medio centenar de afiliados.

Con esta tropa, Apesteguia tiene garantizado el liderazgo interno hasta 2027. Si muchos de los suyos le cuestionaron la noche de su elección en Ca n’Alcover -qué lejos queda octubre de 2021-, hoy se afianza como el mejor candidato. Y eso que también él se ha apeado de la alcaldía de Deià en otra fuga sui géneris, aunque más respetable.

Més es un partido necesario en Balears, y no solo para recordarle al PSIB-PSOE que hay una izquierda que se ruboriza ante determinadas concesiones. Salvo que en esta legislatura los econacionalistas se lo ponen demasiado fácil a Marga Prohens. No va de esto, chicos.

Lamentando la incoherencia de los pagos con dinero público a la empresa cinematográfica de sus padres, tener a Neus Truyol al frente de Urbanismo ha frenado mucha especulación. Nadie le puede discutir que es una política con convicciones e ideología. Tiene que ser odioso ver cómo una insignificante edil de Podemos resurge de repente con una flotilla, mientras tú navegas en un raquítico llaütet a la deriva.