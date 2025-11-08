Política
Destinan casi dos millones a ‘Gent Gran i Interculturalitat’
El gasto contempla continuar el servicio de la oficina situada en el Centre Flassaders
El área de Gent Gran i Interculturalitat presentó ayer el presupuesto 2026 que asciende a 1.930.209,74 euros, incluyendo el capítulo de personal, con el objetivo de continuar «reforzando las políticas municipales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, prevenir la soledad no deseada y consolidar la convivencia intercultural en Palma», informó el ayuntamiento en un comunicado de prensa.
El presupuesto contempla la realización de diversos programas y actividades además de la continuidad del servicio de la Oficina de Gent Gran, situada en el Centre Flassaders, que se consolidó como un espacio de atención directa sin cita previa, de acompañamiento en trámites administrativos, resolución de dudas y apoyo para reducir la brecha digital.
Durante su intervención, la regidora Luisa Marqués destacó que la programación de actividades prevista para 2026 «mantiene la línea de fomento del envejecimiento activo, la salud emocional, el acceso a la cultura y la participación, con el objetivo de prevenir el aislamiento y la soledad no deseada». Marqués también remarcó el «aumento sostenido de participación».
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Cierra la pizzería Giovanini tras 35 años, uno de los últimos refugios de la clientela mallorquina en La Lonja
- Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
- Palma destinará 300.000 euros para eliminar el conflictivo carril bici de la calle Blanquerna
- El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa