Destinan casi dos millones a ‘Gent Gran i Interculturalitat’

El área de Gent Gran i Interculturalitat presentó ayer el presupuesto 2026 que asciende a 1.930.209,74 euros, incluyendo el capítulo de personal, con el objetivo de continuar «reforzando las políticas municipales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, prevenir la soledad no deseada y consolidar la convivencia intercultural en Palma», informó el ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El presupuesto contempla la realización de diversos programas y actividades además de la continuidad del servicio de la Oficina de Gent Gran, situada en el Centre Flassaders, que se consolidó como un espacio de atención directa sin cita previa, de acompañamiento en trámites administrativos, resolución de dudas y apoyo para reducir la brecha digital.

Durante su intervención, la regidora Luisa Marqués destacó que la programación de actividades prevista para 2026 «mantiene la línea de fomento del envejecimiento activo, la salud emocional, el acceso a la cultura y la participación, con el objetivo de prevenir el aislamiento y la soledad no deseada». Marqués también remarcó el «aumento sostenido de participación».