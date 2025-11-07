El PSOE denuncia que el alcalde de Palma y el 99% de los 56 altos cargos de Cort incumplen la Ley de Transparencia

El PSOE de Palma ha denunciado esete viernes que ni el alcalde, ni el 99% ciento de los 56 cargos públicos del Ayuntamiento cumplen con la Ley de Transparencia y de control del patrimonio y de las actividades. "Ni Jaime Martínez, ni ninguno de sus regidores y regidoras han actualizado y entregado al Registro las declaraciones de IRPF desde el 2022, como es obligatorio según marca la norma", ha criticado el portavoz socialista Xisco Ducrós.

"Literalmente, nos encontramos ante un incumplimiento masivo del alcalde y de todo su equipo de gobierno de sus obligaciones legales", ha añadido.

Los socialistas aluden a la Ley 2/2024, de 11 de abril, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Islas Baleares, que "establece la obligatoriedad que los cargos públicos aporten cada año una copia de la última declaración tributaria corresponden al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre el patrimonio en un plazo máximo de un mes desde la conclusión de los plazos legalmente establecidos para su presentación".

Sin embargo, el PSOE señala que de los 56 a los cargos que tiene el Ayuntamiento de Palma, solo uno ha presentado todas las declaraciones.

"El regidor Miquel Busquets presentó la del 2023. El resto, solo han registrado la declaración del 2022, es decir, la que les correspondía cuando tomaron posesión de su cargo. Más grave es que hay ocho a los cargos que no han presentado ninguno, mientras cuatro más no aparecen ni en el registro", detallan los socialistas.

"Incumplen 55 de los 56 altos cargos"

Ducrós ha afirmado que "el alcalde Martínez y el Partido Popular tienen un grave problema de transparencia porque 55 de los 56 altos cargos municipales no cumplen con la ley, que exige presentaciones anuales de las declaraciones de IRPF y de Patrimonio de los cargos públicos".

Por este motivo los socialistas reclaman que el alcalde dé explicaciones "de estos tres años de incumplimientos, la regularización de sus obligaciones y el respecto de la legalidad".