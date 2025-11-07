Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras de Més per Palma renuncian a ser candidatos en las municipales de 2027
La portavoz y el concejal comunican a la militancia, mediante cartas abiertas, que abren un tiempo de reflexión y reorganización interna con la vista puesta en el relevo y el futuro del proyecto en la ciudad
La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, y el concejal Miquel Àngel Contreras han hecho pública este viernes su decisión de no concurrir como candidatos a las elecciones municipales de 2027. Ambos continuarán en el consistorio hasta el fin del mandato y contribuirán a una transición ordenada.
El partido explica en un comunicado que los dos ediles han trasladado a la militancia, mediante cartas abiertas, que es “el momento de abrir un tiempo de reflexión y reorganización interna”, con la mirada puesta “en el futuro de la ciudad y del proyecto de Més”.
Trayectoria y papel en Més per Palma
Los ecosoberanistas destacan que Truyol ha sido concejala durante doce años y que Contreras ha ejercido como coordinador de distrito, director general de Cultura y ahora edil en Cort, figuras claves en la consolidación de Més per Palma.
En su misiva, Truyol admite que la decisión “no ha sido fácil”, pero expresa su voluntad de emprender nuevos proyectos laborales tras 12 años “preciosos e intensos”, y subraya que su “compromiso político está intacto”.
Relevo con tiempo y sin improvisaciones
“Ahora, cuando falta más de un año y medio para la próxima cita electoral, es el momento de abrir, con tiempo, el proceso para encontrar un relevo y que otras personas cojan el testigo al frente del partido”, señala Truyol.
Por su parte, Contreras afirma que “se cierra un ciclo personal y político” y que quiere dedicar su energía a nuevos proyectos vitales, después de tres mandatos “de implicación plena en Cort”, siempre con la “ilusión de mejorar la ciudad”.
Continuidad hasta el final del mandato
Més per Palma recalca que la actividad municipal continuará con normalidad y que se garantizará una transición ordenada, con participación de la militancia y atención a los retos de la ciudad. El objetiv o es facilitar un relevo planificado y mantener la estabilidad institucional hasta 2027.
