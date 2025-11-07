Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Neus Truyol termina esta legislatura un ciclo en el Ayuntamiento de Palma: "Hace tiempo que quiero hacer otras cosas"

La portavoz de Més per Palma en Cort ha anunciado que no se postulará para las elecciones municipales de 2027

El partido se reorganizará en un congreso previsto en los primeros meses de 2026

Neus Truyol interviene en un pleno de Palma esta legislatura junto a Miquel Àngel Contreras.

Neus Truyol interviene en un pleno de Palma esta legislatura junto a Miquel Àngel Contreras. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Neus Truyol termina en 2027 un ciclo político que se habrá prolongado durante doce años. Ocho como regidora de Més per Palma formando parte del pacto de izquierdas que dirigió el Ayuntamiento de Palma entre 2015 y 2023, y esta legislatura como concejala en la oposición. Este viernes ha anunciado que abandonará el Consistorio cuando se extinga este mandato, "un paso al lado" que también dará el regidor de la misma formación, Miquel Àngel Contreras.

"No ha sido una decisión fácil porque yo tengo una implicación política desde muy joven y no deja de ser todo un privilegio representar a los ciudadanos como regidora o desde cualquier otro cargo", ha manifestado Truyol en conversación con este periódico. "Por tanto decidir que no me postularé para la próxima legislatura no es fácil", ha subrayado la actual portavoz de Més per Palma en Cort.

"Llevo doce años como regidora y considero que la política institucional es una parte de la vida de una persona. Desde hace un tiempo tengo ganas de dedicarme a otras cosas. Y con la dedicación exclusiva de 24 horas que implica mi cargo, no puedo abordar otros proyectos", ha destacado Truyol, socióloga de formación.

La regidora no ha aventurado qué hará cuando concluya su etapa en el Consistorio. "Ahora lo importante es hacer esta transición, que el partido se reorganice y que haga una buena candidatura para la próxima legislatura. Ya estaba previsto que durante los primeros meses de 2026 hubiese un congreso de Palma en el que se elegirá a una coordinadora. Y esta nueva coordinadora decidirá cómo será el proceso de primarias y elaboración de la lista", ha explicado.

Més per Palma "tendrá completa autonomía"

Truyol ha manifestado que existen varias posibilidades para definir la candidatura de la formación para las próximas elecciones municipales, pero "en todos los casos será decisión de la militancia". Del mismo, ha subrayado que Més per Palma "tendrá completa autonomía" para llevar a cabo este proceso, aunque "lógicamente se hará en coordinación con Més per Mallorca".

La regidora afronta su último año y medio en la política institucional, pero precisa que "la política no se acaba" porque "la practico desde joven". Y concluye: "La vocación no desaparece, seguiré en política pero con otro rol dentro del partido o con otros proyectos".

