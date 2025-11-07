Podemos exige a Cort que elimine unas pintadas nazis en Gènova y señala al Govern por "favorecer el terreno a la ultraderecha"

Podemos Palma ha denunciado este viernes la aparición de pintadas con simbología neonazi en la zona de las curvas de Gènova, junto a la calle Saridakis. "Entre los elementos detectados se encuentran referencias numéricas y siglas utilizadas por movimientos supremacistas como '14', '88', 'SS', además de una esvástica y las letras 'AH'. Estos símbolos, cargados de odio, violencia y apología del nazismo, no pueden normalizarse ni tolerarse en ningún espacio de la ciudad", ha señalado la formación morada en un comunicado.

"Estas pintadas se suman la reciente detección de pegatinas del grupo Identitas en las inmediaciones de varios colegios e institutos de Palma. Este colectivo, de corte neofascista, coloca adhesivos con iconografía reaccionaria frente a centros educativos, con la clara intención de influir, intimidar y sembrar discursos de odio en espacios que deben ser seguros para el alumnado", destaca Podem, al tiempo que responsabiliza al Govern de "este incremento de simbología neonazi y fascista" por aprobar leyes "dictadas por Vox".

"Esta dejación de funciones crea el caldo de cultivo perfecto para que los grupos ultraderechistas se sientan legitimados para ocupar el espacio público con su propaganda nazi", ha denunciado Lucía Muñoz, regidora del Ayuntamiento de Palma.

"Campan a sus anchas"

Desde el grupo municipal morado critican "esta ofensiva ultraderechista en el espacio público" y advierten de que "Palma no puede convertirse en un tablero donde grupos extremistas campen a sus anchas difundiendo mensajes que atentan contra la dignidad humana".

Esta formación exige a Cort que elimine todas las pintadas y pegatinas, una condena institucional "clara y firme ante este tipo de ataques ideológicos que buscan normalizar discursos de odio" y que inicie acciones legales y sanciones contra los autores.