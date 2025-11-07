Todo lo que se sabe del encendido de las luces de Navidad 2025 de Palma
La ciudad iluminará sus calles el 22 de noviembre con un gran espectáculo visual y musical
Palma dará la bienvenida oficial a la Navidad el próximo sábado 22 de noviembre, con el tradicional encendido de las luces navideñas, que este año estará acompañado de un espectáculo visual y musical.
El encendido será a las 20:00 horas, aunque desde las 18:30 horas habrá cercaviles que partirán desde distintos barrios de la ciudad y confluirán en el punto principal de celebración, la Plaza de la Reina.
Un gran espectáculo visual
Según explica la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, la exhibición de este año gira en torno a la luz como elemento protagonista, combinando proyecciones audiovisuales, música y recursos escenográficos para crear una atmósfera única con la que dar la bienvenida a las fiestas navideñas.
La representación tendrá una duración estimada de 60 minutos, culminando con la tradicional cuenta atrás y el encendido oficial de la iluminación que vestirá las calles de Palma durante toda la temporada navideña.
El coste de la producción audiovisual
El contrato para la producción técnica del evento, que incluye iluminación, sonorización, proyecciones audiovisuales y montaje escenográfico, ha sido aprobado con un presupuesto máximo de 91.370 euros.
Con este acto, Palma quedará iluminada a partir del sábado 22, marcando el inicio de la Navidad 2025 en la ciudad.
El viernes 28 de noviembre: Black Friday
El fin de semana siguiente al encendido de Navidad, el viernes 28 de noviembre, empiezan las rebajas del Black Friday de este 2025.
