La Catedral de Palma celebra el próximo martes 11 de noviembre la "Festa de la Llum"

La Catedral de Palma celebrará la “Festa de la Llum” el próximo martes 11 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Martín. Este acto, ya convertido en toda una tradición, es uno de los momentos más especiales que pueden vivirse en la Catedral.

Inicio de la "Festa de la Llum"

La Seu abrirá sus puertas a las 07.30 horas para recibir a quienes deseen contemplar el fenómeno lumínico, momento en el que el sol, al amanecer, atraviesa el rosetón y proyecta su reflejo en la fachada opuesta. La entrada se realizará por el Portal de la Almoina.

Además, desde las 8 horas podrá seguirse este acontecimiento desde el canal de Youtube de la Catedral: @CatedralMallorca. Este es el enlace:

El aforo es limitado, se recomienda llegar con tiempo y puntual, ya que el espectáculo lumínico se puede observar solamente durante unos pocos minutos.

Un evento que ocurre únicamente dos veces al año

Este acontecimiento tiene lugar solo dos veces al año, el 11 de noviembre y el 2 de febrero, día de la Candelaria. En ambas jornadas La Seu abre sus puertas y todos los presentes pueden ver como el rosetón, de más de 10 metros de diámetro, se proyecta a la fachada opuesta, creando un doble rosetón: uno de vidrio y otro de luz.

¿Por qué ocurre?

La Catedral de Mallorca es un edificio cargado de historia construido sobre los restos de una antigua mezquita. Su alineación única de 120º SE, la ubicación estratégica del rosetón mayor y la finalización de un programa de instalación de vitrales en todos los ventanales y óculos disponibles de la Catedral permiten esta proyección singular.

Concretamente, se produce cuando el sol atraviesa el rosetón mayor del templo y proyecta sobre la pared interior de la fachada principal una explosión de colores procedente de las 1.115 piezas que componen esta pieza arquitectónica, formando un 8 lumínico.

Además, la restauración del rosetón mayor en 2010 asegura que esta exaltación de colores y sombras se mantenga intacta, deslumbrando a los asistentes año tras año.

Al día siguiente, visita guiada

Al día siguiente, 12 de noviembre, la Catedral organiza una visita para explicar "La luz en la Seu de Mallorca", que incluye tanto los fenómenos del 11 de noviembre y del 2 de febrero como los efectos lumínicos que generan los vitrales o la llegada de la luz eléctrica. La información e inscripción para la visita se puede realizar en la página web de la Catedral. Esta visita se celebra a las 10 de la mañana en castellano y a las 11.30 horas en catalán, y dura aproximadamente 1 hora. El precio de las entradas es 10 euros.