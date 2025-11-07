Advierten del "riesgo de hundimiento" de un muro junto al torrent Gros en el Passeig Marratxí de Palma
El col·lectiu Embat constata la caída de varias piezas de marés al lecho del torrente y reclama a Infraestructuras una "rápida actuación"
También pide actuar en la acera y el paso peatonal que permite pasar de Palma a Marratxí
El col·lectiu Embat ha dado la voz de alarma sobre "el riesgo de hundimiento" que sufre el muro del Passeig Marratxí sobre el torrent Gros después de haber constatado la caída de varias piezas de marés al lecho del torrente. Esta plataforma vecinal que agrupa a las asociaciones vecinales del Rafal Viver y de Son Fuster Nou i Ses Palmeres reclaman al área de Infraestructuras una "rápida actuación".
Advierten de que el tramo del muro entre las calles Eucaliptus y Gabriel Fuster Nou se encuentra en un estado muy precario. Los vecinos señalan que en abril informarón de la situación a la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, y lamentan que desde entonces "no se ha hecho nada". En octubre también advirtieron de la situación al recientemente nombrado coordinador de distrito de Llevant, Youba Sissokho.
Reclaman al Ayuntamiento de Palma la consolidación del tramo del muro dañado y recuperar del lecho del torrente los trozos desprendidos. Del mismo modo, piden la colocación de bolardos a lo largo del perímetro de la pared para impedir que los vehículos aparquen encima de la acera y la golpeen, agravando los daños.
Daños en la acera y el paso peatonal
En este sentido, el col·lectiu Embat también exige a Infraestructuras que arregle la acera y el paso peatonal que cruza el torrente y que se utiliza para pasar de Palma a Marratxí. "Se encuentra sobre una tubería que está en muy mal estado y que presenta un riesgo evidente de hundimiento, por lo que urge arreglarla".
Los vecinos piden a Infraestructuras "agilidad y eficiencia" y que les informe de las actuaciones que lleven a cabo.
