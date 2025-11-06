Trifulca en la comisión de presupuestos de Infraestructuras de Palma: "¡Ponga orden presidenta!"

Caos en la comisión de presupuestos de Infraestructuras celebrada este jueves, que ha terminado en una trifulca y no ha servido para clarificar prácticamente ninguna de las intervenciones que este departamento tiene previstas para el año que viene en Palma. Salvo la supresión del carril bici de la calle Blanquerna, que tendrá un trazado alternativo por la calle 31 de Desembre.

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha empezado repasando algunos de los proyectos más destacados, las inversiones en zonas verdes y mantenimiento de barrios e instalaciones municipales. En su turno de intervención, la regidora del PSOE y titular de Infraestructuras la pasada legislatura, Angélica Pastor, se ha empleado con dureza. Ha advertido a Soto de que "será imposible ejecutar este presupuesto con el personal actual", ha señalado que las cuentas "están llenas de mentiras" y le ha planteado decenas de preguntas sobre proyectos concretos, su financiación y plazos de ejecución.

Pastor ha utilizado más del doble del tiempo del que había utilizado Soto en su exposición inicial para cuestionarle por un alud de iniciativas incluyendo las reformas de Cala Gamba, de la calle Robert Graves, de la calle Polvorí, de la calle Manacor, Aragó, la del Passeig Sagrera o la plaza Major. Además del nuevo cuartel Polcía Local, partidas para accesibilidad, el CAZ de Platja de Palma, peatonalización de calles o la reforma de Sinia de'n Gil.

Un extenso repaso de proyectos trufado de críticas que ha irritado a Soto. "No le acepto que diga que es el presupuesto de la mentira. Este equipo de gobierno, en comparación a las anteriores dos legislaturas...", ha señalado la regidora de Infraestructuras.

"Responda, no está respondiendo lo que le he preguntado", le ha interrumpido Pastor.

La actual titular de Infraestructuras ha tratado de explicarse mientras su predecesora le dedicaba todo tipo de aspavientos y comentarios. "Es que he oído tantas falsedades... Todos los proyectos que tenemos como la plaza Major o la plaza del Mercat están siendo una realidad y los estamos explicando. Nuestros proyectos son realidades, los suyos eran renders sin presupuestar. Lo único que hicieron en ocho años fue vender un montón de humo", ha espetado Soto a Pastor en una comisión que iba subiendo de tono.

La socialista ha altado cuando Soto ha señalado que sería su jefe de departamento, Urbano Sánchez, el que detallara las partidas económicas para el mantenimiento de colegios. Se da la circunstancia de que este funcionario también fue jefe de departamento de Pastor la pasada legislatura. "¡No se sabe el presupuesto! ¡Y me niego a que me conteste él porque también fue mi jefe de departamento! No tengo que enfrentarme políticamente a quien fue responsable de mi área. Tiene que contestar usted", ha exclamado la socialista.

"Esto es una comparecencia política, no exponga a los funcionarios de esta manera. Y si usted no se sabe el presupuesto se lo hubiera leído esta noche", ha añadido muy enfadada.

Soto ha detallado algunas de las inversiones previstas en los colegios, negando que haya bajadas con respecto a este ejercicio. "Lecciones a mí ninguna, señora Pastor", ha espetado la regidora de Infraestructuras ante los gestos y las interrupciones de la socialista.

A continuación la titular de Infraestructuras ha tratado de abordar cuestiones relacionadas con arbolado y espacios verdes y de sombra. "No está contestando nada, hable de los proyectos por los que le he preguntado", ha irrumpido Pastor una vez más. "Usted en este capítulo invirtió cero euros. Pero eso sí, teníamos un contador de árboles inexistentes", le ha respondido Soto.

La regidora ha tratado sin éxito de responder a la multitud de preguntas que Pastor le había planteado sobre proyectos concretos y en este punto ha cedido la palabra a su director general, Juan José Lehm: "Le emplazo a que venga a mi despacho si quiere alguna explicación porque esas respuestas requieren de mucho tiempo y ahora no lo tenemos".

Este comentario ha enfadado todavía más a Pastor, a la que se ha unido el portavoz socialista, XiscoDucrós. Ambos han exigido respuestas al considerar que estaban obligados a hacerlo y varios regidores se han puesto a hablar a la vez.

"¡Por favor ponga orden presidenta!", ha exclamado Fulgencio Coll dirigiéndose a Lourdes Roca, muy enfadado por la permisividad con la que hasta entonces estaba dirigiendo una comisión que ya había superado ampliamente los 45 minutos que tenía fijados.

"Los regidores contestan lo que quieren, y lo que no quieren contestar no lo contestan. Si tienen más preguntas las plantean por escrito", ha espetado Roca a los regidores socialista mientras Pastor se desagañitaba exigiendo respuestas.

"Llevamos más de una hora...", ha tratado de proseguir Roca. "Este no es el lugar para explicar cada proyecto, eso llevaría mucho tiempo", ha continuado Lehm con su argumento.

Una única respuesta

El regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha tratado de hacerse oír para rogar que explicaran al menos una de las preguntas que había planteado, una partida de 300.000 euros para suprimir el carril bici de la calle Blanquerna. "Ese carril bici se eliminará y pasará por la calle 31 de Desembre. Para ello se eliminarán algunos aparcamientos, no muchos", ha respondido el director general de Infraestructuras.

Ha sido prácticamente lo único que se ha podido clarificar de una comisión larga y caótica. "Se que le duele que esta legislatura sea la que más personal y dinero han ido a Infraestructuras", ha concluido Soto dirigiéndose a Pastor.