Los dos nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma empezarán a multar "en unas semanas"
Estos dispositivos de control de velocidad se someterán a un proceso de calibración para garantizar su correcto funcionamiento
Los dos nuevos radares instalados en la avenida Adolfo Suárez de Palma empezarán a multar "en unas semanas", informó ayer el Ayuntamiento. Hasta entonces estos dispositivos de control de velocidad se someterán al habitual proceso de calibración para garantizar su correcto funcionamiento.
Cort justifica la colocación de estos nuevos elementos en la elevada siniestralidad que ha presentado esta vía en los últimos años y en la circulación de miles de vehículos a diario al tratarse de una de las principales arterias de entrada y salida de vehículos de Palma. Hay que recordar que la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.
De este modo, en un tramo de quinientos metros se concentran tres radares porque los dos nuevos dispositivos se suman al que existe desde hace años a la altura de la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Y en breve se instalará un cuarto elemento, un 'foto-rojo' junto al semáforo que está a la altura de la avenida Gabriel Alomar en dirección aeropuerto y que multa cuando un conductor pasa en rojo.
Los dos nuevos radares controlarán la velocidad en los dos sentidos de la circulación. Uno de ellos se ha instalado en la mediana, junto al semáforo para peatones que hay a la altura del Parc de la Mar, en sentido aeropuerto. El otro se ha colocado en sentido Andratx, también en la mediana, a la altura del Baluard.
Más de cuatro millones de euros en multas
Hace casi un año que Cort preveía la instalación de estos nuevos controles en la avenida Adolfo Suárez. De hecho, el informe económico financiero de los presupuestos del Consistorio para este 2025 reflejaba que los ingresos derivados de multas por infracciones de tránsito rodado pasarían de 28,5 millones de euros en 2024 a 32,6 millones este año.
Un incremento de algo más de cuatro millones de euros que se atribuía a la instalación de estos nuevos radares.
