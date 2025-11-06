Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los frecuentes cortes de agua por las obras del Casal de Barri de Gènova obligan a Emaya a desviar la red

Vecinos lamentan que, además del ruido generado por las obras, sufren numerosas incidencias en el suministro

Jaime Martínez puso hace un mes la primera piedra del futuro Casal de Barri de Gènova.

Jaime Martínez puso hace un mes la primera piedra del futuro Casal de Barri de Gènova. / Cort

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Los frecuentes cortes en el suministro de agua en Gènova como consecuencia de las obras del nuevo Casal de Barri ha obligado a Emaya a desviar la red en la zona en la que se llevan a cabo los Trabajos. Esta intervención se realiza de manera coordinada con la empresa que ejecuta la construcción del futuro equipamiento.

La empresa pública confía en que esta modificación frene las numerosas incidencias con el suministro de agua que estaban sufriendo los vecinos de la zona desde hace semanas. "Durante este miércoles tres brigadas de Emaya están trabajando en el desvío de la red después de que estos últimos días se hayan realizado los trabajos previos", informaron ayer desde el Consistorio.

Vecinos de Gènova lamentaban que, además del ruido como consecuencia de las obras, tenían que sufrir reiterados cortes en el suministro de agua.

Un presupuesto de 2,6 millones de euros

El Ayuntamiento de Palma estima que el futuro Casal de Barri, una reivindicación vecinal desde hace dos décadas, abra sus puertas a finales de 2026. Con un presupuesto de 2,6 millones de euros, estos trabajos incluyen además la reurbanización de la plaza de San Salvador, donde se ubicará el futuro equipamiento.

Noticias relacionadas y más

En total, el futuro Casal tendrá capacidad para albergar hasta 120 personas en el interior y 493 en el exterior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
  2. Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
  3. Cierra la pizzería Giovanini tras 35 años, uno de los últimos refugios de la clientela mallorquina en La Lonja
  4. El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa
  5. Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
  6. Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
  7. Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»
  8. Palma abre la puerta a mantener la gratuidad del bus de la EMT en 2026

La dana Alice y los últimos vendavales causan estragos en una parte del bosque de Bellver

La dana Alice y los últimos vendavales causan estragos en una parte del bosque de Bellver

Los dos nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma empezarán a multar "en unas semanas"

Los dos nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma empezarán a multar "en unas semanas"

Los frecuentes cortes de agua por las obras del Casal de Barri de Gènova obligan a Emaya a desviar la red

Los frecuentes cortes de agua por las obras del Casal de Barri de Gènova obligan a Emaya a desviar la red

Palma organizará en 2026 un campeonato de cocina para invidentes en colaboración con la ONCE

Palma organizará en 2026 un campeonato de cocina para invidentes en colaboración con la ONCE

Cort promete "más de mil viviendas protegidas" esta legislatura entre la incredulidad de la izquierda: "No veremos ni una"

Cort promete "más de mil viviendas protegidas" esta legislatura entre la incredulidad de la izquierda: "No veremos ni una"

Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958

Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958

El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha

El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha

La APB saca a concurso dos bares del puerto de Palma, en la escollera y el Paseo Marítimo

La APB saca a concurso dos bares del puerto de Palma, en la escollera y el Paseo Marítimo
Tracking Pixel Contents