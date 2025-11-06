Los frecuentes cortes de agua por las obras del Casal de Barri de Gènova obligan a Emaya a desviar la red
Vecinos lamentan que, además del ruido generado por las obras, sufren numerosas incidencias en el suministro
Los frecuentes cortes en el suministro de agua en Gènova como consecuencia de las obras del nuevo Casal de Barri ha obligado a Emaya a desviar la red en la zona en la que se llevan a cabo los Trabajos. Esta intervención se realiza de manera coordinada con la empresa que ejecuta la construcción del futuro equipamiento.
La empresa pública confía en que esta modificación frene las numerosas incidencias con el suministro de agua que estaban sufriendo los vecinos de la zona desde hace semanas. "Durante este miércoles tres brigadas de Emaya están trabajando en el desvío de la red después de que estos últimos días se hayan realizado los trabajos previos", informaron ayer desde el Consistorio.
Vecinos de Gènova lamentaban que, además del ruido como consecuencia de las obras, tenían que sufrir reiterados cortes en el suministro de agua.
Un presupuesto de 2,6 millones de euros
El Ayuntamiento de Palma estima que el futuro Casal de Barri, una reivindicación vecinal desde hace dos décadas, abra sus puertas a finales de 2026. Con un presupuesto de 2,6 millones de euros, estos trabajos incluyen además la reurbanización de la plaza de San Salvador, donde se ubicará el futuro equipamiento.
En total, el futuro Casal tendrá capacidad para albergar hasta 120 personas en el interior y 493 en el exterior.
