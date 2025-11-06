Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La dana Alice y los últimos vendavales causan estragos en una parte del bosque de Bellver

Las zonas más cercanas a a los barrios de la Bonanova y el Terreno están llenas de pinos caídos, otros que han perdido la copa y ramas que tapan los caminos

El Ayuntamiento tiene pendiente de ejecución un plan de reforestación del bosque que regenere zonas degradadas y mejore la calidad de la masa forestal

Un pino derribado por el viento en el bosque de Bellver

Un pino derribado por el viento en el bosque de Bellver / Neus Bernard

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

La DANA Alice, que afectó a Mallorca entre el 10 y el 13 de octubre, y otros episodios posteriores de inestabilidad, como la borrasca Benjamín, vivida en la isla entre el 22 y el 23 de octubre, que trajo precipitaciones, pero también vientos con rachas de 70 a 100 kilómetros por hora, han causado estragos en el bosque de Bellver, que son especialmente perceptibles en la zona más cercana a los barrios de la Bonanova y el Terreno, han denunciado usuarios del bosque.

Los vecinos, que se han puesto en contacto con este diario, remiten fotografías de los desperfectos causados por el mal tiempo en esas dos zonas concretas del bosque, donde se ven pinos de gran tamaño caídos con las raíces al descubierto; otros que han perdido toda la copa por la fuerza del viento y han dejado en pie solo el tronco desnudo; otros que, vencidos por la fuerza del viento, se han doblegado sin llegar a partirse en dos; y multitud de ramas caídas sobre la tierra que cubren los caminos e impiden el paso a los viandantes. Afortunadamente, sin ningún daño para las personas, porque el Ayuntamiento de Palma cierra el bosque de Bellver y otras zonas de la ciudad cuando se decretan alertas meteorológicas.

Sin embargo, los vecinos se preguntan cuándo el Ayuntamiento devolverá esta parte del bosque a la normalidad, recogiendo las ramas y los ejemplares caídos y podando o arreglando aquellos otros ejemplares que todavía pueden salvarse.

Un pino totalmente inclinado en una zona llena de ramas y troncos caídos

Un pino totalmente inclinado en una zona llena de ramas y troncos caídos / N.B

Dos inversiones pendientes en el bosque de Bellver

Precisamente, el Ayuntamiento de Palma tiene aún pendientes de ejecución dos inversiones importantes en el bosque de Bellver que se anunciaron el año pasado y que se tienen que ejecutar este 2025 con cargo a los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la antigua ecotasa. La primera es la rehabilitación integral de las Cases del Retiro, la antigua possessió del barrio de la Bonanova, que lleva años en estado de abandono y que acogerá un centro de interpretación enfocado en el propio bosque y un jardín botánico.

Por otro lado, recibirá otra partida de dos millones de euros para mejorar los accesos al Castell de Bellver y recuperar el medio natural. El objetivo, según se explicó, es ejecutar la fase IV del camino perimetral y también el acceso al castillo mediante la remodelación y la supresión de barreras arquitectónicas en el entorno inmediato del monumento.

Esta partida de dos millones de euros también servirá para costear la reforestación de zonas erosionadas del bosque y la eliminación de especies invasoras. Otra línea de actuaciones pasa por promocionar la movilidad sostenible mediante la creación de nuevos itinerarios para peatones y mejorar la calidad ambiental de la masa forestal.

Pinos incluinados por el viento, seccionados y caídos en una misma zona de Bellver

Pinos incluinados por el viento, seccionados y caídos en una misma zona de Bellver / Neus Bernard

