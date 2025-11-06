Cort invertirá 550.000 euros para redactar el proyecto del nuevo cuartel de la Policía Local de Nou Llevant

El área de Seguretat Ciutadana contará con 121 millones de euros para un 2026 en el que, entre otras cosas, se contempla la dotación de 50 plazas más de Policía Local y la redacción del proyecto del nuevo cuartel que se construirá en Nou Llevant. Asimismo, las cuentas prevén 3 millones de euros para la renovación de la flota de Bomberos, y 700.000 para la mejora de las instalaciones del parque Magdalena Rigo.

El regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, ha presentado este jueves unas cuentas que ascienden a 121.093.106,05 euros y que "consolida la línea iniciada al inicio de la legislatura por el equipo de Gobierno, orientada a seguir reforzando los medios humanos y materiales de la Policía Local, los Bombers de Palma y la agrupación de Protección Civil", ha señalado el Consistorio.

En concreto, el gasto operativo total del área asciende a 13.538.396 euros. En este sentido, cabe señalar que, teniendo en cuenta la incorporación en 2025 del rescate del Parque de Bomberos ‘Magdalena Rigo’, este presupuesto representa un incremento del 13,89 % respecto al ejercicio anterior.

De este importe, 9.030.660 euros corresponden a Policía Local, lo que representa un aumento del 8,81 %. Así, las cuentas contemplan la dotación de 50 nuevos agentes para 2026.

Estos se sumarán a los 50 ya incorporados a inicio de legislatura, a los 55 que actualmente están en prácticas y "a la histórica oferta pública de empleo de 170 plazas realizada este año".

De esta manera, el cuerpo alcanzará las 300 plazas comprometidas por el alcalde, Jaime Martínez Llabrés, para esta legislatura.

En materia de recursos materiales, el presupuesto incluye 1,5 millones de euros para la adquisición de nuevos vehículos. Asimismo, se prevé incorporar a la Unidad de Policía Montada dos caballos adicionales.

En esta misma línea, se destinan 400.000 euros a vestuario, armamento y material policial para, tal y como ha explicado el regidor, los nuevos agentes incorporados recientemente.

Busquets ha recordado también que el presupuesto de 2026 incluye la entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local, cumpliendo así una histórica reivindicación de los agentes, tras quince años de espera.

Este plan tiene como objetivo adaptar el cuerpo a las necesidades actuales de Palma, garantizando un despliegue estratégico de efectivos en toda la ciudad, incrementando la presencia en los barrios y las patrullas a pie, que experimentarán un aumento notable.

Tal y como ha señalado Busquets, todas estas mejoras reforzarán la presencia policial y permitirán disponer de un cuerpo más moderno, eficiente y cercano al ciudadano.

En línea con la modernización y ampliación de las infraestructuras, las cuentas contemplan 555.000 euros para la redacción del proyecto del nuevo cuartel de la Policía Local, que sustituirá al obsoleto de Sant Ferran.

Siguiendo con los nuevos equipamientos, cabe recordar que el Ajuntament ya ha puesto en marcha la comisaría de Ses Estacions, y que también se prevé la construcción de una nueva comisaría en el antiguo edificio de los cines Metropolitan.

Casi cinco millones de euros para los Bomberos

En cuanto a los Bombers de Palma, las cuentas para 2026 destinan 4.495.750 euros, lo que supone un incremento del 25,82 % respecto a 2025. De esta cantidad, 3 millones se destinarán a la renovación y modernización de la flota de vehículos.

Cabe recordar que en 2025 se ha llevado a cabo la reforma integral del Parc de Sa Teulera, así como la remodelación de la zona de hangar y vestuarios de intervención del de Platja de Palma, consolidando la modernización de las infraestructuras del cuerpo y mejorando tanto la operatividad como las condiciones de trabajo de los bomberos.

Además, el regidor ha explicado que está prevista la convocatoria de nuevas plazas de Bomberos, siguiendo la línea iniciada con la Oferta Pública de Empleo de 2025 con la que se ha iniciado el proceso de renovación y refuerzo de la plantilla.

Dentro de las partidas de inversión, se destinan 430.000 euros a vestuario, y 332.000 euros a la reparación y conservación de vehículos, motosierras, neumáticos, así como la adaptación de los focos de halógeno a LED.

Asimismo, el regidor ha explicado que se actualizará el Plater Palma, triplicando el presupuesto de 2025, y se destinarán 700.000 euros a diversas mejoras en las instalaciones del parque Magdalena Rigo, que ya gestiona íntegramente el Ajuntament.

Finalmente, Busquets ha detallado el compromiso con la agrupación de Protección Civil, destacando la ampliación de la plantilla hasta 25 voluntarios.

El presupuesto asignado para 2026 es de 12.580 euros, que se destinarán principalmente a mejorar el vestuario y el equipamiento, incluyendo 3.000 euros para la adquisición de un nuevo remolque.

Además, se prevé la aprobación de un reglamento para los voluntarios de la agrupación, lo que permitirá ofrecer, una vez finalizado el proceso, un nuevo curso de formación.

El regidor ha querido resaltar la apuesta del equipo de Gobierno por la seguridad ciudadana, reflejada en medidas concretas y tangibles desde el inicio de la legislatura, con un enfoque claro en el incremento de recursos materiales y humanos.

En este sentido, ha recordado la aprobación de la nueva Ordenanza Cívica, que ya ha permitido intervenir contra conductas incívicas, proteger el patrimonio y garantizar la convivencia, así como la creación de nuevas unidades, como el Equipo Comunitario de Proximidad y la Unidad de Drones.

“Estas cuentas demuestran una vez más que la seguridad ciudadana sigue ocupando un lugar prioritario en los presupuestos municipales, con el objetivo de seguir incrementando tanto los recursos materiales como humanos, garantizando la calidad de los tres servicios esenciales: Policía Local, Bomberos y Protección Civil", ha concluido el regidor.