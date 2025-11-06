El carril bici de la calle Blanquerna que Cort eliminará pasará por 31 de Desembre

El conflictivo carril bici de la calle Blanquerna que Cort eliminará pasará por la calle 31 de Desembre. Esta intervención implicará la supresión de las plazas de aparcamiento que hay en el sentido de la circulación hacia Avingudes viniendo desde la carretera de Valldemossa.

El área de Infraestructuras invertirá el año que viene 300.000 euros para suprimir el actual trazado y habilitar el nuevo. El director general, Juan José Lemm, ha señalado durante la presentación de los presupuestos de este departamento, una sesión caótica, que esta actuación no implicará suprimir un número significativo de aparcamientos.

En el detalle de los presupuestos en el que figura esta partida aparece el concepto "supresión del carril bici de Blanquerna y actuación en Arxiduc". Sin embargo, Lemm ha aclarado que se trata de un error y que el nuevo carril bici discurrirá por la calle 31 de Desembre. El trazado de Blanquerna era considerado un "punto negro" al entrar en conflicto con peatones, terrazas y vehículos que cruzan por las intersecciones de esta vía peatonal.

La regidora de nfraestructuras, Belén Soto, ha explicado las diferentes partidas que conforman el presupuesto del área de cara a 2026 y que asciende a un total de 130.504.561 euros. Entre estos grandes proyectos, destacan las partidas previstas para la anualidad de 2026 para el casal de barri de Son Oliva (350.000 euros); el proyecto del edificio de GESA (2 millones); el nuevo pabellón deportivo (700.000 euros); el futuro centro multiservicios de Pere Garau (3,8 millones de euros); el proyecto y ejecución del futuro Recinto Ferial de Palma (10,5 millones de euros); y las reformas de la plaza Major (4,5 millones de euros), Passeig Sagrera (3,1 millones de euros), la plaza dels Nins (1 millón) o la plaza Pío IX (750.000).

También se contemplan para el próximo año partidas dirigidas al nuevo cuartel de Policía Local (500.000 euros); a la mejora de la calle Robert Graves (750.000 euros) y a la remodelación de la calle Polvorí (900.000 euros), en el barrio El Terreno; a la dotación de servicios de la calle Aragón (1,5 millones); a la remodelación de las aceras de calle Manacor (3 millones de euros); al paseo peatonal entre Es Carnatge y Cala Gamba (900.000 euros); a la rehabilitación de la antigua fábrica de Can Ribes (500.000 euros); o a la restauración del Molí d’en Garleta (300.000 euros).

Actuaciones en barrios

En cuanto a las inversiones previstas en los diferentes barrios de la ciudad, la regidora ha explicado que se encuentran divididas en cuatro ejes estratégicos. El primero aglutina la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público y la implantación y ampliación del alumbrado ornamental en elementos y patrimoniales. Para ello, el servicio de Alumbrado Público cuenta con un presupuesto de 9,14 millones de euros en 2026, con intervenciones previstas en barrios como Marqués de Fontsanta, Coll d’en Rabassa o El Vivero, entre otros.

Por otro lado, y para seguir potenciando los pulmones verdes de ciudad, se ha dotado a Parques y Jardines con un total de 19,8 millones de euros, orientados, entre otras actuaciones, al futuro Jardín Botánico de Palma o al bosque de Son Quint, así como a mejoras en los parques de Son Xigala, Son Llull, Montesión, Concordia y Krekovic, entre otros. Además, se incluyen una serie de partidas vía préstamo para el Plan Piloto de Sombreado o el futuro Parc de la Música.

La mejora de las fuentes ornamentales sigue siendo también una prioridad para el Ajuntament. Por ese motivo, el presupuesto del próximo año aumenta hasta los 1,1 millones de euros, que se destinarán a mejoras en las fuentes del parque Krekovic, Son Dameto o La Femu.

En cuanto al mantenimiento y mejora de los colegios, se destinan un total de 13,3 millones de euros, incorporando dos nuevos CEIP: La Femu y Casa Blanca Nou.