Trabajadores de la Platja de Palma acusan a Cort de "mentirles" y advierten de movilizaciones

El comité de empresa de Mar de Mallorca, empresa adjudicataria de la limpieza y el mantenimiento de la Platja de Palma, advierte de que "corre el riesgo de quedarse sin servicio de limpieza y mantenimiento, como ya sucedió el año pasado" porque el Ayuntamiento de Palma no ha sacado aún a concurso una nueva concesión.

Los trabajadores recuerdan que, después de dos años de prórrogas, el día 30 termina el contrato de Mar de Mallorca con el Consistorio. "Expresamos nuestra preocupación por el riesgo que corren nuestros puestos de trabajo y lamentamos la falta de sensibilidad del Ayuntamiento, así como su total falta de diligencia para elaborar unos pliegos y convocar el concurso para licitar de una vez por todas la concesión de la Platja de Palma", subraya el comité de empresa de Mar de Mallorca.

Los trabajadores acusan a la regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste, de haberles "mentido" ya que, señalan, durante una reunión que mantuvieron en julio "se comprometió a elaborar de una vez los pliegos" para su publicación. "Es más, nos dijo que estaban casi listos. Su previsión era que salieran a finales de agosto o principios de septiembre. Mentiras de políticos", destacan.

"Nos vemos otra vez en la calle"

"A fecha de hoy solo tenemos un silencio total tanto por parte del Ayuntamiento y de la empresa, con la probabilidad de que los trabajadores nos encontremos en la misma situación que el año pasado: en la calle otra vez por no haber licitado o prorrogado a tiempo, provocándonos unos gastos de representación legal para posibles demandas, unos gastos difíciles de afrontar para muchas familias que no llegan a final de mes. Con los alquileres y la subida del coste de la vida, lo que nos faltaba es desembolsar dinero porque unos incompetentes no sean capaces de sacar unos pliegos después de tres años", lamenta el comité de empresa de Mar de Mallorca.

Los trabajadores señalan que por culpa de esta situación se encuentran en un estado de "nerviosismo, incertidumbre y ansiedad". Y advierten de futuras movilizaciones en Cort: "Nos escuchará, señora Celeste", concluyen.