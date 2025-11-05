El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha

El radar situado en la Vía de Cintura de Palma, MA-20, ya está en funcionamiento. Este control de velocidad, que se instaló en noviembre de 2024, se encuentra ubicado en el kilómetro 2,4, a pocos metros de la salida de Sineu-Manacor, en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan.

Esta cámara de tráfico, situada en una de las arterias principales de Mallorca, ha estado instalada, aunque sin funcionar, durante un año, coincidiendo con un periodo de obras en la vía cintura de Palma.

En funcionamiento desde agosto

Se trata de un radar fijo que, al menos desde el 4 de agosto de 2025 (fecha de actualización del informe de radares de la DGT), ya está en pleno rendimiento. De hecho, este radar aparece ya en el listado de radares activos actualizado por la DGT. Antes de entrar en funcionamiento, se realizaron en el radar las pruebas de control pertinentes: desde calibrar, comprobar su funcionamiento o verificar el aparato por parte del Centro Metrológico Nacional.

A partir de qué velocidad multa

La DGT advierte que la velocidad a la que multe el radar será siempre la que indique la señalización vertical situada previamente. Actualmente la señal marca que no pueden superarse los 100 km/h, aplicando también un margen de error de 5 km/h.

Así actúa este radar fijo

Su funcionamiento está basado en el efecto doppler, que envía constantemente señales de microondas que se reciben desviadas en frecuencia respecto a las enviadas originalmente. Mediante esa desviación se obtiene la velocidad a la que circula el vehículo y lo transmite a un equipo fotográfico capaz de identificar la matrícula y el modelo del coche.

Radares activos en Mallorca

Las Islas Baleares cuentan con un total de 57 radares distribuidos entre Mallorca, Menorca e Ibiza, según los últimos datos actualizados. Mallorca concentra la mayoría, en total, hay 34 radares repartidos por sus principales carreteras, de los cuales 14 son fijos, 16 móviles y 4 de tramo.

Estos son los radares móviles activos en Mallorca, distribuidos por las principales carreteras de la isla: Ma-10, Ma-1015, Ma-11, Ma-12, Ma-13, Ma-13A, Ma-14, Ma-19, Ma-19A, Ma-3011, Ma-3433, Ma-4020, Ma-4023, Ma-5020, Ma-6012, Ma-6014 y Ma-6015.

Por su parte, estos son los radares fijos en Mallorca: Ma-1, Ma-12, Ma-13, Ma-14, Ma-15, Ma-19, Ma-20, Ma-2200, Ma-30, Ma-4020 y Ma-5120.

Además, la isla cuenta con 4 radares de tramo, situados en las carreteras Ma-13A, Ma-15 y Ma-6014.

Más radares en Baleares

Además de los de Mallorca, Ibiza cuenta con 15 radares, 7 fijos (situados en EI-200, EI-30, EI-300, EI-600, EI-700) y 8 móviles (En C-731, C-733, PM-801, PM-803, PM-804, PM-810).

Menorca dispone de 8 sensores, 4 fijos (ubicados en ME-1) y 4 móviles (En ME-1, Me-12 y Me-7).