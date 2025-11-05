Tráfico en Mallorca
El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
El dispositivo se instaló en noviembre de 2024 y está a la altura de la salida de Sineu-Manacor
El radar situado en la Vía de Cintura de Palma, MA-20, ya está en funcionamiento. Este control de velocidad, que se instaló en noviembre de 2024, se encuentra ubicado en el kilómetro 2,4, a pocos metros de la salida de Sineu-Manacor, en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan.
Esta cámara de tráfico, situada en una de las arterias principales de Mallorca, ha estado instalada, aunque sin funcionar, durante un año, coincidiendo con un periodo de obras en la vía cintura de Palma.
En funcionamiento desde agosto
Se trata de un radar fijo que, al menos desde el 4 de agosto de 2025 (fecha de actualización del informe de radares de la DGT), ya está en pleno rendimiento. De hecho, este radar aparece ya en el listado de radares activos actualizado por la DGT. Antes de entrar en funcionamiento, se realizaron en el radar las pruebas de control pertinentes: desde calibrar, comprobar su funcionamiento o verificar el aparato por parte del Centro Metrológico Nacional.
A partir de qué velocidad multa
La DGT advierte que la velocidad a la que multe el radar será siempre la que indique la señalización vertical situada previamente. Actualmente la señal marca que no pueden superarse los 100 km/h, aplicando también un margen de error de 5 km/h.
Así actúa este radar fijo
Su funcionamiento está basado en el efecto doppler, que envía constantemente señales de microondas que se reciben desviadas en frecuencia respecto a las enviadas originalmente. Mediante esa desviación se obtiene la velocidad a la que circula el vehículo y lo transmite a un equipo fotográfico capaz de identificar la matrícula y el modelo del coche.
Radares activos en Mallorca
Las Islas Baleares cuentan con un total de 57 radares distribuidos entre Mallorca, Menorca e Ibiza, según los últimos datos actualizados. Mallorca concentra la mayoría, en total, hay 34 radares repartidos por sus principales carreteras, de los cuales 14 son fijos, 16 móviles y 4 de tramo.
Estos son los radares móviles activos en Mallorca, distribuidos por las principales carreteras de la isla: Ma-10, Ma-1015, Ma-11, Ma-12, Ma-13, Ma-13A, Ma-14, Ma-19, Ma-19A, Ma-3011, Ma-3433, Ma-4020, Ma-4023, Ma-5020, Ma-6012, Ma-6014 y Ma-6015.
Por su parte, estos son los radares fijos en Mallorca: Ma-1, Ma-12, Ma-13, Ma-14, Ma-15, Ma-19, Ma-20, Ma-2200, Ma-30, Ma-4020 y Ma-5120.
Además, la isla cuenta con 4 radares de tramo, situados en las carreteras Ma-13A, Ma-15 y Ma-6014.
Más radares en Baleares
Además de los de Mallorca, Ibiza cuenta con 15 radares, 7 fijos (situados en EI-200, EI-30, EI-300, EI-600, EI-700) y 8 móviles (En C-731, C-733, PM-801, PM-803, PM-804, PM-810).
Menorca dispone de 8 sensores, 4 fijos (ubicados en ME-1) y 4 móviles (En ME-1, Me-12 y Me-7).
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Cierra la pizzería Giovanini tras 35 años, uno de los últimos refugios de la clientela mallorquina en La Lonja
- El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»
- Palma abre la puerta a mantener la gratuidad del bus de la EMT en 2026