Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958

La última sección que todavía quedaba a la vista del puente del antiguo hotel Mediterráneo del Paseo Marítimo ha quedado ya completamente retirada, informa la Autoridad Portuaria de Baleares, así como la mayor parte de los andamios que todavía sostenían ese tramo elevado sobre la acera que arrancaba desde la segunda y la tercera planta del inmueble.

Los trabajos empezaron el pasado 28 de octubre y terminaron el martes 5 de noviembre. Requirieron para su ejecución cortar un carril en sentido Portopí a la altura del número 33 de la avenida Gabriel Roca, entre las diez de la mañana y las tres de la tarde. Asimismo, y por razones de seguridad, el paso de peatones en este tramo se desvió a la acera del lado del mar.

Con la retirada del último tramo del puente concluyen los trabajos de la segunda fase del desmontaje de la histórica pasarela. La primera fase se desarrolló el pasado 22 de febrero, con la retirada con grúas de la mayor parte del puente, que una vez en el suelo fue seccionado para poder ser retirado en camiones.

Los balcones de donde arrancaba la pasarela han quedado apuntalados / Miguel Vicens

Ahora en el edificio Mediterráneo han quedado apuntalados los balcones de la segunda y la tarcera planta desde donde arrancaba el puente, a la espera de la ejecución de las obras que faltan, las denominadas fase 3 y 4, más complejas, de reconstrucción de los balcones y retirada de los cimientos del puente, que se hunden en el interior del edificio. Son obras con más dificultades, que requieren de una maquinaria especial y precisan la autorización previa del Ayuntamiento de Palma al tratase de un edificio catalogado, explican fuentes de la Autoridad Portuaria de Baleares.

FOTOS: Así eran la piscina y el puente del antiguo Hotel Mediterráneo, que ahora desaparecen / Redacción Digital/Archivo DM

El origen del puente del Paseo Marítimo en 1958

La histórica pasarela tiene sus orígenes en el primer Paseo Marítimo de 1958. En 1944, el antiguo Hotel Mediterráneo, inaugurado en 1923 por el empresario Juan Pensabene, en el talud del barrio del Terreno, fue adquirido por Ramón Tarragó, responsable de su primera remodelación y ampliación en 1952.

En esos años, tras la construcción del primer Paseo Marítimo de un carril de doble sentido, que se inauguró en 1958, fue cuando el establecimiento turístico construyó el puente y la piscina, en realidad una escalinata con forma semicircular que conectaba con un solarium. Aquella primera terraza, que con las ampliaciones de la vía acabó en la mediana del Paseo Marítimo, se construyó originalmente sobre el mar, en la primera actuación en el Paseo Marítimo para ganar espacio a la línea de costa antes de su casi inmediata primera ampliación.

Tras el cierre del Hotel Mediterráneo en 1975 y su posterior conversión en edificio de viviendas de lujo, también cambio de uso de la antigua piscina, llegado hasta el pasado mes de abril de 2024 como la discoteca Social Club, inaugurada en el año 2017, después de haber albergado anteriormente otros locales nocturnos de ocio.