Palma organizará en 2026 un campeonato de cocina para invidentes en colaboración con la ONCE

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha comparecido este miércoles para explicar el presupuesto del área correspondiente al ejercicio 2026, que se sitúa en 7.142.789 euros. Estas cuentas continuistas, según ha explicado la regidora, se encuentran desglosadas en diferentes actuaciones y programas que buscan el fomento de la ocupación, del trabajo autónomo, y la protección y potenciación del comercio y la restauración local.

Dentro del presupuesto total, 7.00.000 euros están destinados a PalmaActiva. De esta última cantidad, 5,1 millones de euros financiarán actividades en materia de formación y fomento de la ocupación, y 1,9 millones de euros se reparten entre las direcciones generales de Comercio y Restauración, y de Autónomos.

Por su parte el departamento de Comercio y Restauración cuenta con un total de 924.775 euros para el próximo ejercicio 2026, "consolidando la línea de trabajo iniciada a principios de legislatura y reafirmando el compromiso firme con el tejido comercial de la ciudad", ha destacado la regidora.

En este sentido, se mantienen las subvenciones destinadas a los Establecimientos Emblemáticos de Palma por valor de 150.000 euros, una cifra que ya se vio aumentada en un 50% este año.

Además, se añade una nueva actividad para dar a conocer estos locales tradicionales de Palma de forma gratuita y abierta a toda la ciudadanía, a partir de 14 rutas guiadas en castellano y en catalán que dan a conocer la historia del comercio y de la ciudad.

Se conservan también las subvenciones en materia de innovación (200.000 euros), con el objetivo de acompañar al comercio local en su proceso de transformación y modernización, y las subvenciones de dinamización comercial (130.000 euros), con la finalidad de seguir impulsando actividades de dinamización y concienciación a favor del comercio local.

Por segundo año consecutivo se destina también una partida de 196.000 euros a la campaña de Navidad, para hacerla también extensiva a otros barrios.

En materia de restauración, se seguirá apoyando eventos ya consolidados como el TaPalma, la feria Horeca, el evento ChefsIn, la Fira de la Sardina o el campeonato de Cocina Vegana. Y en cuanto a nuevas propuestas, destacan algunas como la muestra de cocina internacional, para dar a conocer toda la oferta gastronómica de diferentes países que existe en Ciutat, o el campeonato de Cocina para Invidentes en colaboración con Ascaib y la Fundación ONCE.

Finalmente, la dirección general de Autónomos cuenta, por su parte, con un presupuesto para 2026 de 966.682 euros, con el objetivo de seguir ofreciendo servicios y apoyo a los emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas de Palma.

En este sentido, se mantiene la partida creada en 2025 de 50.000 euros para subvenciones en inversiones para autónomos. Además, se seguirán mejorando las instalaciones del Centro de Empresas y Coworking.

PSOE: "PalmaActiva se ha convertido en un club de negocios"

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha criticado a Ferrer que "ha convertido PalmaActiva en un club de negocio para determinados sectores, no en un servicio público". Asimismo, ha añadido que "es un espacio para tener entretenidos a los emprendedores".

El socialista ha lamentado además que "el presupuesto desciende un 15% y priorizan intereses particulares respecto a proyectos de formación en temas de comercio o restauración". También ha cuestionado que en PalmaActiva "hay un 17% menos de personal cuando la propia plantilla les dice que el personal es insuficiente y está colapsando".

Ferrer ha respondido a Ducrós que "es una vergüenza y un insulto que hable de los emprendedores como un club de negocios". Asimismo, ha cuestionado las cifras que ha aportado el socialista: "Ha tenido tres semanas para estudiarse los presupuestos".