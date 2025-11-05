Palma destinará 300.000 euros para eliminar el conflictivo carril bici de la calle Blanquerna

Los presupuestos del Ayuntamiento de Palma para 2026 contemplan una partida de 300.000 euros para la supresión del polémico carril bici de la calle Blanquerna y se plantea una alternativa por Arxiduc. De este modo, el Consistorio se reserva una partida para eliminar el trazado de esta vía peatonal, considerado un "punto negro" al entrar en conflicto con peatones, terrazas y vehículos que cruzan por las intersecciones de esta vía.

En conjunto, el área de Movilidad destinará una inversión de 900.000 euros (que ejecutará el área de Infraestructuras) para mejorar la red de carriles bici de Palma siguiendo los criterios fijados en una auditoría presentada el pasado junio. Aunque el departamento que dirige Toni Deudero lleva tiempo apostando por la supresión del carril de Blanquerna (en el pleno de octubre apoyó una moción de Vox en este sentido), es la primera vez que se reserva una partida económica para tal fin.

En los presupuestos de 2026 también se contempla una importante partida de 450.000 euros para ejecutar un carril bici en Son Ferriol que conectaría este barrio con la ciudad.

Carriles especialmente conflictivos

La citada auditoría se refería a 1,1 kilómetros de carriles bici particularmente conflictivos porque hay una mayor presencia de peatones: la calle Blanquerna, el tramo pintado en la estación Intermodal, junto al parque de Ses Estacions, y el entorno de la plaza Verge del Miracle.

La intención del Consistorio es suprimirlos todos, además de sacar a la calzada los carriles que discurren por aceras.