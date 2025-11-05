Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad

El Ayuntamiento de Palma ha instalado dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez para controlar la velocidad de esta vía limitada a cincuenta kilómetros por hora. En breve colocará un 'foto-rojo' en esta misma calle a la altura de la avenida Gabriel Alomar en dirección aeropuerto y que multa cuando un conductor pasa con el semáforo en rojo.

De este modo, habrá cuatro controles de velocidad en un tramo de quinientos metros porque estos tres nuevos dispositivos se suman al que existe desde hace años a la altura de la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). El Consistorio justifica esta concentración de radares en la elevada siniestralidad que presenta esta importante arteria por la que miles de vehículos entran y salen de Palma y que suma seis carriles.

El Consell dio luz verde el pasado junio a la instalación de estos elementos de control, que tardarán unos días en activarse. Hay un radar para cada sentido de la circulación. Uno de ellos se ha instalado en la mediana, junto al semáforo para peatones que hay a la altura del Parc de la Mar, en sentido aeropuerto. El otro se ha colocado en sentido Andratx, también en la mediana, a la altura del Baluard.

Otro de los radares recién instalados en la avenida Adolfo Suárez. / B. Ramon

En ambos casos el Consistorio colocará señalización para advertir a los conductores de que se acercan a dispositivos de control de velocidad.

El 'foto-rojo' se instalará en el semáforo que hay a la altura de la avenida Gabriel Alomar en dirección aeropuerto. Es el que está en el lado mar, poco antes de la bifurcación que conduce al Portitxol. Se trata de un dispositivo que detecta y multa cuando un vehículo se salta el semáforo en rojo.

Radar junto al semáforo a la altura del Parc de la Mar. / B. Ramon

Es una de las tipologías de radares más temidas por los conductores y ya existen otros dos en Palma. Uno, situado en el cruce de la calle Manacor con Francesc Pi i Margall (sentido Avenidas). El otro se instaló en el cruce de la calle Tomás de Villanueva i Cortés con la calle Isaac Albéniz, en el barrio de Son Oliva.

Más de cuatro millones de euros en multas

Hace casi un año que Cort preveía la instalación de estos nuevos controles en la avenida Adolfo Suárez. De hecho, el informe económico financiero de los presupuestos del Consistorio para este 2025 reflejaba que los ingresos derivados de multas por infracciones de tránsito rodado pasarían de 28,5 millones de euros en 2024 a 32,6 millones este año.

Un incremento de algo más de cuatro millones de euros que se atribuía a la instalación de estos nuevos radares. Entonces todavía no estaba prevista la colocación del 'foto-rojo'.

En toda esta calle la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora, pero es habitual que los conductores cojan más velocidad al tratarse de un vía casi en línea recta, lejos del casco urbano y que conecta directamente con la autopista al aeropuerto, la Platja de Palma y un acceso a la Vía de Cintura, por lo que soporta un elevado nivel de tráfico.