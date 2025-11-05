Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”

"La destrucción del Pont des Tren hizo mucho daño". La madrugada del 5 de noviembre de 2005, Palma se despertó con el estruendo de las máquinas y las grúas. La demolición del Pont des Tren, una de las obras más emblemáticas del arquitecto Gaspar Bennàssar, había comenzado. En apenas unas horas, uno de los enclaves más icónicos de la ciudad se convirtió en un paisaje de tierra y escombros.

Fue una actuación rápida y sorpresiva. Un elemento catalogado y, por tanto, protegido fue demolido, de madrugada y sin considerar su valor patrimonial

“A nuestro modo de ver, fue una actuación ilegal”, explica Àngels Fermoselle, activista ciudadana y entonces presidenta de la plataforma Parc de les Vies, la entidad que promovía la creación de un parque en vez de asfalto donde estaban las vías del tren. “El Pont des Tren era un elemento protegido de categoría B, una de las máximas. No se podía derruir, y si se hacía, se debía obligar a su reconstrucción”, recuerda.

El plan teórico de desmontaje y reconstrucción que figuraba en el proyecto aprobado se transformó en una obra de demolición ejecutada con premeditación y nocturnidad. Aquel suceso se convirtió en símbolo del desgaste del gobierno de Catalina Cirer y del PP que dos años más tarde pasaría a la oposición tras 16 años de hegemonía municipal.

“El Pont des Tren fue el primer elemento de ingeniería civil construido con hormigón armado en Mallorca; tenía una enorme importancia histórica”, explica Fermoselle. “Había técnicas para desmontarlo sin destruirlo, pero claro, eran más caras y complicadas”, lamenta.

Su total destrucción se quiso enmascarar con un supuesto desmontaje del puente piedra a piedra, que solo figuraba en el proyecto que había sido presentado a la comisión del Centro Histórico del ayuntamiento de Palma. La realidad de la ejecución de las obras, no obstante, fue que los operarios, con nocturnidad ya que comenzaron a trabajar a las cinco de la mañana, destruyeron en pocas horas el elemento catalogado sin contemplaciones y sin que el Consell de Mallorca, autoridad competente en materia de Patrimonio, moviera un dedo para pararlas

El Ayuntamiento de Palma debió intuir el descontento popular, porque nunca hizo público el día exacto de la demolición. Àngels Fermoselle recuerda que ellos lo sospecharon y pasaron la noche del 4 de noviembre en vela, para ser testigos desde el minuto cero: "A las cinco de la mañana llegaron las máquinas. Sabían que no era del gusto de la ciudadanía, y por eso lo hicieron de forma tan discreta"

“La gente que pasaba y veía las excavadoras lloraba al ver su destrucción. Era uno de esos elementos del paisaje urbano donde cada uno guardaba recuerdos", sentencia la activista.

Como sucedáneo, el puente se reconstruyó a petición tanto de la plataforma como de Arca. El resultado no fue exactamente el mismo y su ejecución discutida y discutible.

Edificio 31 diciembre

Otra obra de Gaspar Bennàssar estuvo a punto de ser presa de las máquinas este año: un edificio de la calle 31 de Desembre de Palma, cuya fachada fue diseñada por el arquitecto en 1926. Aunque el inmueble sigue en peligro, su demolición logró paralizarse temporalmente gracias al apoyo al informe técnico de la Comisión Insular de Patrimonio, que aboga por preservar elementos clave como la fachada, la carpintería original y los suelos de baldosa hidráulica.

El edificio —de estilo modernista y representativo de la expansión urbana de principios del siglo XX en Palma— fue vallado para que empezaran los trabajos de demolición y la posterior construcción de viviendas de lujo.

El conseller socialista Joan Ferrer comparó la situación de este inmueble con la del Pont des Tren y pidió no repetir errores pasados: “Con este edificio, parece que el Ayuntamiento va camino de repetir el error cometido con el Pont des Tren en 2005, también obra de Bennàssar”.